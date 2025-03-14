Зеленский: Курская операция выполнила свою задачу

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны справились с основной задачей Курской операции: оттянуть войска из Покровска, Харьковского направления и Сум.

Источник: Зеленский сообщил во время встречи с журналистами, передает "Укринформ"

Прямая речь: "Ситуация на Курщине понятно, что очень сложная. Задачей Курской операции было оттянуть войска на себя из Покровска, Харьковского направления и Сум. Наши ребята абсолютно героические, они взяли на себя такой сильный удар.

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Первым давление спало на Харьковском направлении. Они (россияне – ред.) оторвали оттуда на Курщину максимально свои войска. Затем они начали забирать с Восточного направления, но не оставляли своей главной задачи – Покровска. Мы все это понимали".

Детали: Зеленский отметил, что благодаря Курской операции удалось стабилизировать ситуацию на Покровском и Харьковском направлениях.

Также президент поблагодарил воинов за Курскую операцию и заявил, что она выполнила свою миссию.

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Прямая речь: "Я считаю, что она свою задачу выполнила. Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильная, и будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск".

Что предшествовало:

Генеральный штаб ВСУ опроверг заявления об окружении украинских подразделений в Курской области. Об этом, в частности, ранее говорил российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.