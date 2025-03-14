Зеленський на слова Путіна про припинення вогню: "Тут було більше бравади"
П'ятниця, 14 березня 2025, 19:23
Президент Володимир Зеленський назвав слова правителя Росії Володимира Путіна про нібито готовність до припинення вогню "бравадою" і вважає, що Росія намагатиметься затягнути мирний процес.
Джерело: Зеленський на зустрічі із журналістами 14 березня, "Суспільне"
Пряма мова: "Мені здається, в реакції, яку ми вчора побачили від Путіна, було більше бравади… Росіяни кажуть, наприклад, "ми за припинення вогню, але…", і ось тут після "але" вони починають пропонувати різні деталі, щоб відтермінувати процес".
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Деталі: За словами Зеленського, це була спроба Путіна сказати, що Росія "виступає за мир", але на своїх умовах.
Передісторія:
- У четвер 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
- Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.