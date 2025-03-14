Зеленський на слова Путіна про припинення вогню: "Тут було більше бравади"

Президент Володимир Зеленський назвав слова правителя Росії Володимира Путіна про нібито готовність до припинення вогню "бравадою" і вважає, що Росія намагатиметься затягнути мирний процес.

Джерело: Зеленський на зустрічі із журналістами 14 березня, "Суспільне"

Пряма мова: "Мені здається, в реакції, яку ми вчора побачили від Путіна, було більше бравади… Росіяни кажуть, наприклад, "ми за припинення вогню, але…", і ось тут після "але" вони починають пропонувати різні деталі, щоб відтермінувати процес".

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Деталі: За словами Зеленського, це була спроба Путіна сказати, що Росія "виступає за мир", але на своїх умовах.

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