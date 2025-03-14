Зеленский на слова Путина о прекращении огня: "Здесь было больше бравады"

Президент Владимир Зеленский назвал слова правителя России Владимира Путина о якобы готовности к прекращению огня "бравадой" и считает, что Россия будет пытаться затянуть мирный процесс.

Источник: Зеленский на встрече с журналистами 14 марта, "Суспільне"

Прямая речь: "Мне кажется, в реакции, которую мы вчера увидели от Путина, было больше бравады... Россияне говорят, например, "мы за прекращение огня, но...", и вот здесь после "но" они начинают предлагать различные детали, чтобы отсрочить процесс".

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Детали: По словам Зеленского, это была попытка Путина сказать, что Россия "выступает за мир", но на своих условиях.

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