Зеленский на слова Путина о прекращении огня: "Здесь было больше бравады"
Пятница, 14 марта 2025, 19:23
Президент Владимир Зеленский назвал слова правителя России Владимира Путина о якобы готовности к прекращению огня "бравадой" и считает, что Россия будет пытаться затянуть мирный процесс.
Источник: Зеленский на встрече с журналистами 14 марта, "Суспільне"
Прямая речь: "Мне кажется, в реакции, которую мы вчера увидели от Путина, было больше бравады... Россияне говорят, например, "мы за прекращение огня, но...", и вот здесь после "но" они начинают предлагать различные детали, чтобы отсрочить процесс".
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Детали: По словам Зеленского, это была попытка Путина сказать, что Россия "выступает за мир", но на своих условиях.
Предыстория:
- В четверг 13 марта Путин заявил, что Россия согласна с предложением прекратить боевые действия в Украине, но это должно привести к долговременному миру.
- Путин сказал, что есть много вопросов, на которые надо найти ответ в рамках такого прекращения огня. В частности, будет ли дальше Украина проводить мобилизацию и будет ли получать оружие, как будут решаться вопросы контроля и верификации, кто будет определять на протяженности 2 тысяч километров фронта, кто что нарушил.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.