Мати загиблого пілота "Джуса" подякувала США за програму F-16

Мати видатного українського льотчика Андрія Пільщикова на позивний "Джус" Лілія Авер’янова подякувала Сполученим Штатам за підтримку України в її справедливій боротьбі за життя, суверенітет і незалежність.

Джерело: Авер’янова у Facebook

Деталі: Таким чином матір загиблого пілота, який став потужним промоутером надання Україні винищувачів F-16 для ефективної протидії агресії Росії у повномасштабній війні проти України, долучилась до флешмобу, який започаткували саме українські льотчики.

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Відеозвернення, поширене також Повітряними силами у соцмережі X, записане англійською мовою.

Пряма мова: "Небо України під надійним захистом! Ми дякуємо народу Сполучених Штатів за підтримку України в її справедливій боротьбі за життя, за суверенітет і незалежність. Дякуємо Державному департаменту США, Конгресу та Сенату за започаткування програми F-16, за надання систем протиповітряної та протиракетної оборони. Ви врятували тисячі і тисячі життів мирних українців.

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Наші солдати мужньо захищають нашу країну від жорстоких загарбників. Україна прагне миру. Але мир треба захищати. Велика подяка нашим союзникам, нашим братам по зброї! Будьте з Україною, на правдивому боці історії!".

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Довідково: У 2024 році пілоти Андрій Пільщиков та Олексій Месь були включені до рейтингу УП 100 (посмертно) за свій неоціненний внесок у надання Україні винищувачів F-16 .

Вони стали відомими на весь світ після тижня в американському медіапросторі. Тоді вони закликали надати Україні F-16 у США, провели десятки зустрічей із американським істеблішментом: сенаторами, конгресменами, військовими.