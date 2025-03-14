Мать погибшего пилота "Джуса" поблагодарила США за программу F-16

Мать выдающегося украинского летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус" Лилия Аверьянова поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку Украины в ее справедливой борьбе за жизнь, суверенитет и независимость.

Источник: Аверьянова в Facebook

Детали: Таким образом мать погибшего пилота, который стал мощным промоутером предоставления Украине истребителей F-16 для эффективного противодействия агрессии России в полномасштабной войне против Украины, присоединилась к флешмобу, который начали именно украинские летчики.

Реклама:

Видеообращение, распространенное также Воздушными силами в соцсети X, записано на английском языке.

Прямая речь: "Небо Украины под надежной защитой! Мы благодарим народ Соединенных Штатов за поддержку Украины в ее справедливой борьбе за жизнь, за суверенитет и независимость. Спасибо Государственному департаменту США, Конгрессу и Сенату за начало программы F-16, за предоставление систем противовоздушной и противоракетной обороны. Вы спасли тысячи и тысячи жизней мирных украинцев.

РЕКЛАМА:

Наши солдаты мужественно защищают нашу страну от жестоких захватчиков. Украина стремится к миру. Но мир надо защищать. Большая благодарность нашим союзникам, нашим братьям по оружию! Будьте с Украиной, на праведной стороне истории!".

Читайте также: Ожидание в бурьянах, нежелательная публичность и лего-Призрак. История Андрея Пильщикова ("Джуса") глазами его мамы

Справка: В 2024 году пилоты Андрей Пильщиков и Алексей Месь были включены в рейтинг УП 100 (посмертно) за свой неоценимый вклад в предоставление Украине истребителей F-16 .

Они стали известными на весь мир после недели в американском медиапространстве. Тогда они призвали предоставить Украине F-16 в США, провели десятки встреч с американским истеблишментом: сенаторами, конгрессменами, военными.