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УП 100. Сила жінок

Мать погибшего пилота "Джуса" поблагодарила США за программу F-16

Валентина РоманенкоПятница, 14 марта 2025, 21:50
Мать погибшего пилота Джуса поблагодарила США за программу F-16
скриншот

Мать выдающегося украинского летчика Андрея Пильщикова с позывным "Джус" Лилия Аверьянова поблагодарила Соединенные Штаты за поддержку Украины в ее справедливой борьбе за жизнь, суверенитет и независимость.

Источник: Аверьянова в Facebook

Детали: Таким образом мать погибшего пилота, который стал мощным промоутером предоставления Украине истребителей F-16 для эффективного противодействия агрессии России в полномасштабной войне против Украины, присоединилась к флешмобу, который начали именно украинские летчики.

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Видеообращение, распространенное также Воздушными силами в соцсети X, записано на английском языке.

Прямая речь: "Небо Украины под надежной защитой! Мы благодарим народ Соединенных Штатов за поддержку Украины в ее справедливой борьбе за жизнь, за суверенитет и независимость. Спасибо Государственному департаменту США, Конгрессу и Сенату за начало программы F-16, за предоставление систем противовоздушной и противоракетной обороны. Вы спасли тысячи и тысячи жизней мирных украинцев.

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Наши солдаты мужественно защищают нашу страну от жестоких захватчиков. Украина стремится к миру. Но мир надо защищать. Большая благодарность нашим союзникам, нашим братьям по оружию! Будьте с Украиной, на праведной стороне истории!".

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Справка: В 2024 году пилоты Андрей Пильщиков и Алексей Месь были включены в рейтинг УП 100 (посмертно) за свой неоценимый вклад в предоставление Украине истребителей F-16 .

Они стали известными на весь мир после недели в американском медиапространстве. Тогда они призвали предоставить Украине F-16 в США, провели десятки встреч с американским истеблишментом: сенаторами, конгрессменами, военными.

СШАистребителипомощь Украине
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