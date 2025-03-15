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Вбивство Ганула: поліція також розглядає версію вбивства через особисту неприязнь

Роман ПетренкоСубота, 15 березня 2025, 12:11
Вбивство Ганула: поліція також розглядає версію вбивства через особисту неприязнь
фото НПУ

Окрім двох, про які повідомлялося напередодні, третьою можливою версією вбивства одеського активіста Дем’яна Ганула може бути особиста неприязнь.

Джерело: заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в етері телемарафону

Пряма мова Нєбитова: "Ми розглядаємо три основні версії. Перш за все, це, звісно ж, замовне вбивство, вчинене у звʼязку з професійною та громадською діяльністю потерпілого.

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Також розглядаємо версію, що скоєне це вбивство через особисту неприязнь.

І, звичайно ж, ми розглядаємо й "російський слід", тому що знаємо, що ця людина була дуже відома своєю проукраїнською позицією".

Що передувало:

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  • Вдень 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула.
  • Пізніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив про затримання ймовірного стрільця.
  • СБУ одразу повідомила, що розглядаються мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

поліціяОдесавбивство
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