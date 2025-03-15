Вбивство Ганула: поліція також розглядає версію вбивства через особисту неприязнь

Окрім двох, про які повідомлялося напередодні, третьою можливою версією вбивства одеського активіста Дем’яна Ганула може бути особиста неприязнь.

Джерело: заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов в етері телемарафону

Пряма мова Нєбитова: "Ми розглядаємо три основні версії. Перш за все, це, звісно ж, замовне вбивство, вчинене у звʼязку з професійною та громадською діяльністю потерпілого.

Реклама:

Також розглядаємо версію, що скоєне це вбивство через особисту неприязнь.

І, звичайно ж, ми розглядаємо й "російський слід", тому що знаємо, що ця людина була дуже відома своєю проукраїнською позицією".

Що передувало:

РЕКЛАМА: