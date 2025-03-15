Убийство Ганула: полиция также рассматривает версию убийства из-за личной неприязни
Суббота, 15 марта 2025, 12:11
Кроме двух, о которых сообщалось накануне, третьей возможной версией убийства одесского активиста Демьяна Ганула может быть личная неприязнь.
Источник: заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов в эфире телемарафона
Прямая речь Небытова: "Мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего, это, конечно же, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего.
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Также рассматриваем версию, что совершено это убийство из-за личной неприязни.
И, конечно же, мы рассматриваем и "российский след", потому что знаем, что этот человек был очень известен своей проукраинской позицией".
Что предшествовало:
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- Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула.
- Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил о задержании предполагаемого стрелка.
- СБУ сразу сообщила, что рассматриваются мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".