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Убийство Ганула: полиция также рассматривает версию убийства из-за личной неприязни

Роман ПетренкоСуббота, 15 марта 2025, 12:11
Убийство Ганула: полиция также рассматривает версию убийства из-за личной неприязни
фото НПУ

Кроме двух, о которых сообщалось накануне, третьей возможной версией убийства одесского активиста Демьяна Ганула может быть личная неприязнь.

Источник: заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов в эфире телемарафона

Прямая речь Небытова: "Мы рассматриваем три основные версии. Прежде всего, это, конечно же, заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего.

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Также рассматриваем версию, что совершено это убийство из-за личной неприязни.

И, конечно же, мы рассматриваем и "российский след", потому что знаем, что этот человек был очень известен своей проукраинской позицией".

Что предшествовало:

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  • Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула.
  • Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил о задержании предполагаемого стрелка.
  • СБУ сразу сообщила, что рассматриваются мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".

полицияОдессаубийство
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