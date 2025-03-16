Рубіо зідзвонився з Лавровим, говорили про "відновлення зв’язків" між США і РФ

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, говорили про "відновленням зв’язків" між країнами.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Держсекретар поінформував Росію про військові операції США проти підтримуваних Іраном хуситів і підкреслив, що подальші напади хуситів на американські військові та комерційні судна в Червоному морі є неприпустими".

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Деталі: Також Рубіо і Лавров обговорили подальші кроки в рамках недавніх зустрічей у Саудівській Аравії та "домовилися продовжувати роботу над відновленням зв’язків між Сполученими Штатами та Росією".

Нагадаємо: 13 березня у Москві перебував спецпосланець Віткофф. У Кремлі заявили, що через нього були передані "додаткові сигнали" Трампу.

Того ж дня очільник Кремля обережно відреагував на пропозицію США про припинення вогню. Не відкидаючи її прямо, він натякнув, що Москва може висунути свої умови до будь-якої угоди.

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Трамп заявив, що Путін "зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була повною". Також він сказав, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів – це буде "невтішний момент для світу".

14 березня Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із Путіним.

Рубіо заявив, що є "причини для обережного оптимізму" щодо переговорів про припинення вогню в Україні.