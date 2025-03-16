Рубио созвонился с Лавровым, говорили о "восстановлении связей" между США и РФ

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым, говорили о "восстановлением связей" между странами.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Госсекретарь проинформировал Россию о военных операциях США против поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что дальнейшие нападения хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море недопустимы".

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Детали: Также Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги в рамках недавних встреч в Саудовской Аравии и "договорились продолжать работу над восстановлением связей между Соединенными Штатами и Россией".

Напомним: 13 марта в Москве находился спецпосланник Уиткофф. В Кремле заявили, что через него были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.

В тот же день глава Кремля осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

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Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

14 марта Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию " с Путиным.

Рубио заявил, что есть "причины для осторожного оптимизма" относительно переговоров о прекращении огня в Украине.