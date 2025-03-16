Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Рубио созвонился с Лавровым, говорили о "восстановлении связей" между США и РФ

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 16 марта 2025, 07:24
Рубио созвонился с Лавровым, говорили о восстановлении связей между США и РФ
Рубио, фото: Getty Images

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым, говорили о "восстановлением связей" между странами.

Источник: Госдеп США

Дословно: "Госсекретарь проинформировал Россию о военных операциях США против поддерживаемых Ираном хуситов и подчеркнул, что дальнейшие нападения хуситов на американские военные и коммерческие суда в Красном море недопустимы".

Реклама:

Детали: Также Рубио и Лавров обсудили дальнейшие шаги в рамках недавних встреч в Саудовской Аравии и "договорились продолжать работу над восстановлением связей между Соединенными Штатами и Россией".

Напомним: 13 марта в Москве находился спецпосланник Уиткофф. В Кремле заявили, что через него были переданы "дополнительные сигналы" Трампу.

В тот же день глава Кремля осторожно отреагировал на предложение США о прекращении огня. Не отвергая его прямо, он намекнул, что Москва может выдвинуть свои условия к любому соглашению.

РЕКЛАМА:

Трамп заявил, что Путин "сделал очень многообещающее заявление, но оно не было полным". Также он сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней – это будет "неутешительный момент для мира".

14 марта Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию " с Путиным.

Рубио заявил, что есть "причины для осторожного оптимизма" относительно переговоров о прекращении огня в Украине.

СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский анонсировал разговор с Трампом 19 марта
В США из-за правительства Трампа могли уничтожить доказательства похищения Россией 30 000 детей из Украины – СМИ
фотоВ Павлограде мужчина заманил наряд полиции в ловушку, чтобы взорвать: его задержали
В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК во время проверки документов
После разговора Трампа и Путина о прекращении огня, РФ атаковала Украину 145-ю дронами и баллистикой
Двое астронавтов успешно вернулись на Землю после девятимесячной миссии на МКС – NASA
Все новости...
США
Более 30 человек погибли в США из-за торнадо
Директор подтвердил, что всех работников "Голоса Америки" отстранили
В "Радио Свобода" назвали остановку финансирования "подарком врагам Америки"
Последние новости
14:21
В Украине выросло количество ФЛП с наемными работниками
14:10
Борьба Ферстаппена с McLaren, реабилитация Ferrari: анонс Гран-при Китая в Формуле-1
14:01
Саммит лидеров ЕС поддержит трибунал для Путина под эгидой Совета Европы – ЕП
13:58
Россияне повредили объект критической инфраструктуры на Херсонщине
13:40
Интернет-провайдер обжаловал в ВС решение Налоговой о снятии с упрощенного налогообложения
13:37
фото, видеоВ Киеве "кредиторы" устроили погоню со стрельбой за иностранцем, который задолжал деньги
13:34
Президент Венгрии подписал закон о запрете ЛГБТ-прайда, несмотря на протесты
13:19
Людмила Таболина вошла в список лидеров УП.100 Сила женщин
13:14
Иностранные инвесторы бегут из Индии: что вызвало рекордный отток капитала
13:10
СМИ: Спецназовцев в Британии привели в состояние готовности из-за возможной отправки в Украину
Все новости...
Реклама:
Реклама: