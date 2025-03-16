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Вбивство Ганула: затриманому інкримінують дві статті

Роман ПетренкоНеділя, 16 березня 2025, 12:45
Вбивство Ганула: затриманому інкримінують дві статті
фото: НПУ

Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула, повідомили про підозру у статтях "Умисне вбивство, вчинене на замовлення" та "Незаконне поводження зі зброєю".

Джерело: прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко в коментарі "Суспільному"

Деталі: Підозру оголосили в суботу 15 березня за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України — умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.

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Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо:

  • Вдень 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула.
  • Пізніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив про затримання ймовірного стрільця.
  • СБУ одразу повідомила, що розглядаються мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

Одесавбивство
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