Вбивство Ганула: затриманому інкримінують дві статті
Неділя, 16 березня 2025, 12:45
Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула, повідомили про підозру у статтях "Умисне вбивство, вчинене на замовлення" та "Незаконне поводження зі зброєю".
Джерело: прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко в коментарі "Суспільному"
Деталі: Підозру оголосили в суботу 15 березня за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України — умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю.
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Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави.
Нагадаємо:
- Вдень 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула.
- Пізніше очільник МВС Ігор Клименко повідомив про затримання ймовірного стрільця.
- СБУ одразу повідомила, що розглядаються мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".