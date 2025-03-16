Убийство Ганула: задержанному инкриминируют две статьи
Воскресенье, 16 марта 2025, 12:45
Мужчине, которого задержали за убийство одесского активиста Демьяна Ганула, сообщили о подозрении по статьям "Умышленное убийство, совершенное по заказу" и "Незаконное обращение с оружием".
Источник: пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Эдуард Плешко в комментарии "Суспільному"
Детали: Подозрение объявили в субботу 15 марта по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины - умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием.
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Прокуратура просит суд отправить его под стражу без альтернативы внесения залога.
Напомним:
- Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула.
- Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил о задержании предполагаемого стрелка.
- СБУ сразу сообщила, что рассматриваются мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".