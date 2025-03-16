Подозреваемому в убийстве Ганула избрана мера пресечения
Воскресенье, 16 марта 2025, 14:45
Подозреваемому в убийстве Демьяна Ганула 16 марта избрали меру пресечения - заключение под стражу без права внесения залога.
Детали: Именно об этом ходатайствовали следователи.
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В начале прокуратура попросила перевезти суд в закрытый режим из-за вопросов безопасности участников процесса и чтобы не разглашать сведения, которые могут помешать следствию. Защита поддержала ходатайство.
На вопрос судьи задержанный сказал, что проживал в Киеве, является военнослужащим и сейчас в СОЧ.
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По данным суда, он был командиром механизированного взвода воинской части А0666 - это 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Был мобилизован.
Напомним:
- Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула.
- Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил о задержании предполагаемого стрелка.
- СБУ сразу сообщила, что рассматриваются мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".