Подозреваемому в убийстве Ганула избрана мера пресечения

Подозреваемому в убийстве Демьяна Ганула 16 марта избрали меру пресечения - заключение под стражу без права внесения залога.

Источник: НПУ, "Суспільне"

Детали: Именно об этом ходатайствовали следователи.

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В начале прокуратура попросила перевезти суд в закрытый режим из-за вопросов безопасности участников процесса и чтобы не разглашать сведения, которые могут помешать следствию. Защита поддержала ходатайство.

На вопрос судьи задержанный сказал, что проживал в Киеве, является военнослужащим и сейчас в СОЧ.

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По данным суда, он был командиром механизированного взвода воинской части А0666 - это 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Был мобилизован.

Напомним: