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Подозреваемому в убийстве Ганула избрана мера пресечения

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 марта 2025, 14:45
Подозреваемому в убийстве Ганула избрана мера пресечения
фото: НПУ

Подозреваемому в убийстве Демьяна Ганула 16 марта избрали меру пресечения - заключение под стражу без права внесения залога.

Источник: НПУ, "Суспільне"

Детали: Именно об этом ходатайствовали следователи.

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В начале прокуратура попросила перевезти суд в закрытый режим из-за вопросов безопасности участников процесса и чтобы не разглашать сведения, которые могут помешать следствию. Защита поддержала ходатайство.

На вопрос судьи задержанный сказал, что проживал в Киеве, является военнослужащим и сейчас в СОЧ.

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По данным суда, он был командиром механизированного взвода воинской части А0666 - это 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Был мобилизован.

Напомним:

  • Днем 14 марта в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула.
  • Позже глава МВД Игорь Клименко сообщил о задержании предполагаемого стрелка.
  • СБУ сразу сообщила, что рассматриваются мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа".

Одессаубийство
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