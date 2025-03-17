Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України у разі припинення вогню – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), навіть у разі припинення вогню в Україні правитель Росії Володимир Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України.

Джерело: ISW

Деталі: Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц заявив 16 березня, що Україна отримає невизначені гарантії безпеки в обмін на невизначені територіальні поступки.

Реклама:

Волтц також заявив, що Сполучені Штати розглядають "реальність ситуації на місцях" у дипломатичних переговорах, обговорюючи припинення війни в Україні.

Дослівно зі звіту: "Неясно, що саме Волтц мав на увазі під "реальністю ситуації на місцях". Російські офіційні особи часто використовували наратив про те, що будь-які переговори повинні враховувати "реалії на місцях", посилаючись на нинішню лінію фронту в Україні та свої заяви про неминучість подальших перемог Росії на полі бою".

Деталі: Разом з тим, на думку аналітиків, визнання Волтцом того, що Україна отримає невизначені гарантії безпеки, є ключовим аспектом досягнення заявленої мети президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні, але припинення бойових дій на незахищених лініях обмежило б ефективність гарантій безпеки.

РЕКЛАМА:

Фахівці зазначають, що нинішня лінія фронту не забезпечує стратегічної глибини, необхідної Україні для надійного захисту від поновлення російської агресії.

Дослівно зі звіту: "Російські війська знаходяться на протилежному березі Дніпра від Херсона, приблизно за 25 кілометрів від Запоріжжя і за 30 кілометрів від Харкова.

Війська РФ на Дніпрі могли б використати перемир'я для підготовки до надзвичайно складного завдання безперешкодного форсування річки, що значно підвищило б ймовірність успіху в цій операції.

Зупинка добре підготовленого великого механізованого наступу на морозі – надзвичайно рідкісне явище на війні, а це означає, що відновлення російського наступу, швидше за все, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець"".

Деталі: Експерти вказують і на те, що Росія будує велику автомагістраль і залізницю, спрямовану на з’єднання великих міст в окупованій Україні та Росії, що зміцнить контроль РФ над окупованою Україною та здатність Росії транспортувати та постачати російські сили, які діють в Україні, у разі майбутнього російського наступу на півдні України.

Дослівно зі звіту: "США та Європі, ймовірно, доведеться надавати військову допомогу Україні швидше, у набагато більших обсягах і з більшою ціною, чим ближче кінцеві лінії припинення вогню до нинішньої лінії фронту.

Україні, ймовірно, знадобиться ще більша армія з більшими можливостями, щоб відігравати свою вирішальну роль у стримуванні та, якщо необхідно, поразці майбутньої агресії вздовж нинішньої лінії фронту (як всередині України, так і вздовж міжнародного кордону з Росією) протяжністю понад 2100 кілометрів".

Деталі: Дотримання режиму припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту також вимагатиме залучення великої кількості західних сил. Допомога Україні у відновленні стратегічно важливих територій, як висловився Трамп, могла б значно зменшити вартість і складність забезпечення майбутнього миру.

Припинення вогню на більш захищених позиціях також поставило б російські війська у більш невигідне становище для відновлення наступальних операцій, що зробило б майбутню російську агресію менш імовірною.

Однак російські офіційні особи зберігають свої максималістські територіальні претензії щодо всієї окупованої та значної частини неокупованої України.

Високопосадовці Кремля, включно з правителем Росії Володимиром Путіним, послідовно вимагають від України віддати всю територію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, включно з тими районами, які ще не окуповані російськими військами, і підтвердили ці вимоги протягом останніх тижнів.

Дослівно зі звіту: "Постійні заяви Кремля з вимогою до України поступитися неокупованими українськими територіями свідчать про те, що Кремль і Путін залишаються відданими цим територіальним цілям, незважаючи на переговори, що тривають".

Деталі: Крім того, Путін неодноразово закликав Україну назавжди відмовитися від цілей вступу до НАТО або будь-якого блоку безпеки і відхилити майбутні пропозиції іноземної військової допомоги, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров нещодавно заявив, що Росія відкине майбутнє розгортання будь-яких європейських миротворців в Україні і розглядатиме будь-яке таке розгортання як "пряме, офіційне, неприховане втручання країн НАТО" у війну.

Зважаючи на вимоги Кремля, зазначають у ISW, малоймовірно, що Путін відмовиться від своїх амбіцій щодо України навіть після припинення вогню.

Ключові висновки ISW за 16 березня: