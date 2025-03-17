Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины в случае прекращения огня – ISW
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), даже в случае прекращения огня в Украине правитель России Владимир Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины.
Источник: ISW
Детали: Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил 16 марта, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности в обмен на неопределенные территориальные уступки.
Уолтц также заявил, что Соединенные Штаты рассматривают "реальность ситуации на местах" в дипломатических переговорах, обсуждая прекращение войны в Украине.
Дословно из отчета: "Неясно, что именно Уолтц имел в виду под "реальностью ситуации на местах". Российские официальные лица часто использовали нарратив о том, что любые переговоры должны учитывать "реалии на местах", ссылаясь на нынешнюю линию фронта в Украине и свои заявления о неизбежности дальнейших побед России на поле боя".
Детали: Вместе с тем, по мнению аналитиков, признание Волтцом того, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности, является ключевым аспектом достижения заявленной цели президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине, но прекращение боевых действий на незащищенных линиях ограничило бы эффективность гарантий безопасности.
Специалисты отмечают, что нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегической глубины, необходимой Украине для надежной защиты от возобновления российской агрессии.
Дословно из отчета: "Российские войска находятся на противоположном берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова.
Войска РФ на Днепре могли бы использовать перемирие для подготовки к чрезвычайно сложной задаче беспрепятственного форсирования реки, что значительно повысило бы вероятность успеха в этой операции.
Остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на морозе – чрезвычайно редкое явление на войне, а это означает, что возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей"".
Детали: Эксперты указывают и на то, что Россия строит большую автомагистраль и железную дорогу, направленную на соединение крупных городов в оккупированной Украине и России, что укрепит контроль РФ над оккупированной Украиной и способность России транспортировать и снабжать российские силы, действующие в Украине, в случае будущего российского наступления на юге Украины.
Дословно из отчета: "США и Европе, вероятно, придется оказывать военную помощь Украине быстрее, в гораздо больших объемах и с большей ценой, чем ближе конечные линии прекращения огня к нынешней линии фронта.
Украине, вероятно, понадобится еще большая армия с большими возможностями, чтобы играть свою решающую роль в сдерживании и, если необходимо, поражении будущей агрессии вдоль нынешней линии фронта (как внутри Украины, так и вдоль международной границы с Россией) протяженностью более 2100 километров".
Детали: Соблюдение режима прекращения огня вдоль нынешней линии фронта также потребует привлечения большого количества западных сил. Помощь Украине в восстановлении стратегически важных территорий, как выразился Трамп, могла бы значительно уменьшить стоимость и сложность обеспечения будущего мира.
Прекращение огня на более защищенных позициях также поставило бы российские войска в более невыгодное положение для возобновления наступательных операций, что сделало бы будущую российскую агрессию менее вероятной.
Однако российские официальные лица сохраняют свои максималистские территориальные претензии в отношении всей оккупированной и значительной части неоккупированной Украины.
Высокопоставленные чиновники Кремля, включая правителя России Владимира Путина, последовательно требуют от Украины отдать всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, включая те районы, которые еще не оккупированы российскими войсками, и подтвердили эти требования в течение последних недель.
Дословно из отчета: "Постоянные заявления Кремля с требованием к Украине уступить неоккупированные украинские территории свидетельствуют о том, что Кремль и Путин остаются преданными этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры".
Детали: Кроме того, Путин неоднократно призывал Украину навсегда отказаться от целей вступления в НАТО или любой блок безопасности и отклонить будущие предложения иностранной военной помощи, а министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что Россия отвергнет будущее развертывание любых европейских миротворцев в Украине и будет рассматривать любое такое развертывание как "прямое, официальное, неприкрытое вмешательство стран НАТО" в войну.
Учитывая требования Кремля, отмечают в ISW, маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций в отношении Украины даже после прекращения огня.
Ключевые выводы ISW за 16 марта:
- Уолц 16 марта заявил, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности в обмен на неопределенные территориальные уступки.
- Нынешние линии фронта не обеспечивают стратегической глубины, которая понадобится Украине для надежной защиты от новой российской агрессии.
- Однако российские чиновники сохраняют свои максималистские территориальные претензии в отношении всей оккупированной и значительных частей неоккупированной Украины.
- Российские официальные лица не дали публичных признаков того, что они готовы пойти на уступки в отношении своих территориальных требований или требований по безопасности к Украине.
- Россия продолжает использовать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, чтобы нормализовать свои военные требования.
- Великобритания созвала виртуальный саммит Коалиции желающих 15 марта, чтобы подтвердить поддержку Украины и обсудить планы мира.
- Украинские войска продвинулись возле Боровой, а российские – в Сумской области и вблизи Великой Новоселки.
- Министерство обороны России продолжает позиционировать себя как такое, которое решает проблемы с российскими военными.