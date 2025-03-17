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Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины в случае прекращения огня – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 17 марта 2025, 02:58
Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины в случае прекращения огня – ISW
путин, фото: Getty Images

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), даже в случае прекращения огня в Украине правитель России Владимир Путин вряд ли откажется от своих амбиций в отношении Украины.

Источник: ISW

Детали: Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил 16 марта, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности в обмен на неопределенные территориальные уступки.

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Уолтц также заявил, что Соединенные Штаты рассматривают "реальность ситуации на местах" в дипломатических переговорах, обсуждая прекращение войны в Украине.

Дословно из отчета: "Неясно, что именно Уолтц имел в виду под "реальностью ситуации на местах". Российские официальные лица часто использовали нарратив о том, что любые переговоры должны учитывать "реалии на местах", ссылаясь на нынешнюю линию фронта в Украине и свои заявления о неизбежности дальнейших побед России на поле боя".

Детали: Вместе с тем, по мнению аналитиков, признание Волтцом того, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности, является ключевым аспектом достижения заявленной цели президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине, но прекращение боевых действий на незащищенных линиях ограничило бы эффективность гарантий безопасности.

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Специалисты отмечают, что нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегической глубины, необходимой Украине для надежной защиты от возобновления российской агрессии.

Дословно из отчета: "Российские войска находятся на противоположном берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова.

Войска РФ на Днепре могли бы использовать перемирие для подготовки к чрезвычайно сложной задаче беспрепятственного форсирования реки, что значительно повысило бы вероятность успеха в этой операции.

Остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на морозе – чрезвычайно редкое явление на войне, а это означает, что возобновление российского наступления, скорее всего, почти мгновенно будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого "пояса крепостей"".

Детали: Эксперты указывают и на то, что Россия строит большую автомагистраль и железную дорогу, направленную на соединение крупных городов в оккупированной Украине и России, что укрепит контроль РФ над оккупированной Украиной и способность России транспортировать и снабжать российские силы, действующие в Украине, в случае будущего российского наступления на юге Украины.

Дословно из отчета: "США и Европе, вероятно, придется оказывать военную помощь Украине быстрее, в гораздо больших объемах и с большей ценой, чем ближе конечные линии прекращения огня к нынешней линии фронта.

Украине, вероятно, понадобится еще большая армия с большими возможностями, чтобы играть свою решающую роль в сдерживании и, если необходимо, поражении будущей агрессии вдоль нынешней линии фронта (как внутри Украины, так и вдоль международной границы с Россией) протяженностью более 2100 километров".

Детали: Соблюдение режима прекращения огня вдоль нынешней линии фронта также потребует привлечения большого количества западных сил. Помощь Украине в восстановлении стратегически важных территорий, как выразился Трамп, могла бы значительно уменьшить стоимость и сложность обеспечения будущего мира.

Прекращение огня на более защищенных позициях также поставило бы российские войска в более невыгодное положение для возобновления наступательных операций, что сделало бы будущую российскую агрессию менее вероятной.

Однако российские официальные лица сохраняют свои максималистские территориальные претензии в отношении всей оккупированной и значительной части неоккупированной Украины.

Высокопоставленные чиновники Кремля, включая правителя России Владимира Путина, последовательно требуют от Украины отдать всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, включая те районы, которые еще не оккупированы российскими войсками, и подтвердили эти требования в течение последних недель.

Дословно из отчета: "Постоянные заявления Кремля с требованием к Украине уступить неоккупированные украинские территории свидетельствуют о том, что Кремль и Путин остаются преданными этим территориальным целям, несмотря на продолжающиеся переговоры".

Детали: Кроме того, Путин неоднократно призывал Украину навсегда отказаться от целей вступления в НАТО или любой блок безопасности и отклонить будущие предложения иностранной военной помощи, а министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно заявил, что Россия отвергнет будущее развертывание любых европейских миротворцев в Украине и будет рассматривать любое такое развертывание как "прямое, официальное, неприкрытое вмешательство стран НАТО" в войну.

Учитывая требования Кремля, отмечают в ISW, маловероятно, что Путин откажется от своих амбиций в отношении Украины даже после прекращения огня.

Ключевые выводы ISW за 16 марта:

  • Уолц 16 марта заявил, что Украина получит неопределенные гарантии безопасности в обмен на неопределенные территориальные уступки.
  • Нынешние линии фронта не обеспечивают стратегической глубины, которая понадобится Украине для надежной защиты от новой российской агрессии.
  • Однако российские чиновники сохраняют свои максималистские территориальные претензии в отношении всей оккупированной и значительных частей неоккупированной Украины.
  • Российские официальные лица не дали публичных признаков того, что они готовы пойти на уступки в отношении своих территориальных требований или требований по безопасности к Украине.
  • Россия продолжает использовать дипломатические отношения с Соединенными Штатами, чтобы нормализовать свои военные требования.
  • Великобритания созвала виртуальный саммит Коалиции желающих 15 марта, чтобы подтвердить поддержку Украины и обсудить планы мира.
  • Украинские войска продвинулись возле Боровой, а российские – в Сумской области и вблизи Великой Новоселки.
  • Министерство обороны России продолжает позиционировать себя как такое, которое решает проблемы с российскими военными.

российско-украинская войнаПутин
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