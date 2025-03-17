Росія запустила по Україні 174 БпЛА, 90 дронів збили, ще 70 не долетіли до цілі

Від вечора 16 березня росіяни атакували Україну 174-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів; 160 дронів не долетіли до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: " Станом на 9:00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. 70 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

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Деталі: У Повітряних силах додали, що внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Загарбники запускали свої дрони з напрямків російських міст Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.