Россия запустила по Украине 174 БпЛА, 90 дронов сбили, еще 70 не долетели до цели

С вечера 16 марта россияне атаковали Украину 174-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 160 дронов не долетели до цели.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 90 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. 70 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)".

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Детали: В Воздушных силах добавили, что в результате российской атаки пострадали Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская, Черниговская и Киевская области.

Захватчики запускали свои дроны с направлений российских городов Орел, Шаталово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.