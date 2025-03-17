Нова Зеландія продовжила дію санкцій проти РФ ще на три роки

Уряд Нової Зеландії продовжив санкції проти Росії на три роки, починаючи з 17 березня 2025 і до 17 березня 2028.

Джерело: новозеландське МЗС

Дослівно: "Наші санкції узгоджуються з санкціями країн-однодумців… Разом ми прагнемо чинити тиск на Росію, щоб вона змінила курс, обмежуючи її можливості фінансувати та озброювати війну в Україні".

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Деталі: За інформацією Міністерства, рішення про продовження санкцій було прийнято 21 лютого.

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