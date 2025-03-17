Нова Зеландія продовжила дію санкцій проти РФ ще на три роки
Понеділок, 17 березня 2025, 10:14
Уряд Нової Зеландії продовжив санкції проти Росії на три роки, починаючи з 17 березня 2025 і до 17 березня 2028.
Джерело: новозеландське МЗС
Дослівно: "Наші санкції узгоджуються з санкціями країн-однодумців… Разом ми прагнемо чинити тиск на Росію, щоб вона змінила курс, обмежуючи її можливості фінансувати та озброювати війну в Україні".
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Деталі: За інформацією Міністерства, рішення про продовження санкцій було прийнято 21 лютого.
Передісторія:
- Закон про санкції проти Росії 2022 року, одноголосно був ухвалений парламентом Нової Зеландії 9 березня 2022 року. Він дав міністру закордонних справ можливість накладати санкції у відповідь на загрози суверенітету чи територіальній цілісності України.
- У 2023 році уряди Австралії та Нової Зеландії розширили санкції проти РФ до річниці російського вторгнення в Україну.
- У травні 2024 Нова Зеландія запровадила санкції проти 28 фізичних та 14 юридичних осіб, які надають військову підтримку Росії у війні проти України.
- 24 лютого Нова Зеландія оголосила про чергове розширення санкцій проти Росії на знак підтримки України.