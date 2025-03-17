Новая Зеландия продлила действие санкций против РФ еще на три года

Правительство Новой Зеландии продлило санкции против России на три года, начиная с 17 марта 2025 и до 17 марта 2028.

Источник: новозеландский МИД

Дословно: "Наши санкции согласуются с санкциями стран-единомышленников... Вместе мы стремимся оказать давление на Россию, чтобы она изменила курс, ограничивая ее возможности финансировать и вооружать войну в Украине".

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Детали: По информации Министерства, решение о продлении санкций было принято 21 февраля.

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