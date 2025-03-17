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Новая Зеландия продлила действие санкций против РФ еще на три года

Степан ГафткоПонедельник, 17 марта 2025, 10:14
Новая Зеландия продлила действие санкций против РФ еще на три года
Фото с Википедии

Правительство Новой Зеландии продлило санкции против России на три года, начиная с 17 марта 2025 и до 17 марта 2028.

Источник: новозеландский МИД

Дословно: "Наши санкции согласуются с санкциями стран-единомышленников... Вместе мы стремимся оказать давление на Россию, чтобы она изменила курс, ограничивая ее возможности финансировать и вооружать войну в Украине".

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Детали: По информации Министерства, решение о продлении санкций было принято 21 февраля.

Предыстория:

  • Закон о санкциях против России 2022 года, единогласно был принят парламентом Новой Зеландии 9 марта 2022 года. Он дал министру иностранных дел возможность накладывать санкции в ответ на угрозы суверенитету или территориальной целостности Украины.
  • В 2023 году правительства Австралии и Новой Зеландии расширили санкции против РФ к годовщине российского вторжения в Украину.
  • В мае 2024 Новая Зеландия ввела санкции против 28 физических и 14 юридических лиц, оказывающих военную поддержку России в войне против Украины.
  • 24 февраля Новая Зеландия объявила об очередном расширении санкций против России в знак поддержки Украины.

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