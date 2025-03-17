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У "Дії" згенерували понад 200 тисяч дозволів на зброю за тиждень

Анастасія ПроцПонеділок, 17 березня 2025, 15:04
У Дії згенерували понад 200 тисяч дозволів на зброю за тиждень
колаж "Дія"

За перший тиждень після запуску цифрового дозволу на зброю в "Дії" українці оформили понад 200 тисяч таких документів.

Джерело: "Дія", міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 

Пряма мова Федорова: "Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у Дії. І це результат лише за перший тиждень".

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Деталі: Міністр наголосив, що це лише початок, і спільно з Міністерством внутрішніх справ уже планується подальша цифровізація сервісів для власників зброї.

Довідково: Дозволеною для придбання в Україні зброєю є: мисливська нарізна і гладкоствольна, пневматична зброя калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, а також газові пістолети (револьвери).

Передісторія:

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  • 10 березня очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що дозвіл на зброю тепер може відображатися в застосунку "Дія".
  • Як пояснила УП речниця МВС, процес подачі документів на отримання дозволу на зброю не змінився. Подати заявку можна через Єдине вікно громадянина на сайті МВС або ж особисто звернутися до дозвільної служби в територіальних підрозділах Нацполіції.
  • Водночас із 10 березня завдяки результативній співпраці МВС та Мінцифри власне самі онлайн-дозволи відображаються у застосунку "Дія" серед інших онлайн-документів людини.

зброяДія
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