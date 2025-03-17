У "Дії" згенерували понад 200 тисяч дозволів на зброю за тиждень

За перший тиждень після запуску цифрового дозволу на зброю в "Дії" українці оформили понад 200 тисяч таких документів.

Джерело: "Дія", міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Пряма мова Федорова: "Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у Дії. І це результат лише за перший тиждень".

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Деталі: Міністр наголосив, що це лише початок, і спільно з Міністерством внутрішніх справ уже планується подальша цифровізація сервісів для власників зброї.

Довідково: Дозволеною для придбання в Україні зброєю є: мисливська нарізна і гладкоствольна, пневматична зброя калібру понад 4,5 мм та швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду, а також газові пістолети (револьвери).

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