В "Дії" сгенерировали более 200 тысяч разрешений на оружие за неделю

За первую неделю после запуска цифрового разрешения на оружие в "Дії" украинцы оформили более 200 тысяч таких документов.

Источник: "Дія", министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Прямая речь Федорова: "Почти половина украинцев, у которых есть зарегистрированное оружие, уже пользуется разрешением в "Дії". И это результат только за первую неделю".

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Детали: Министр отметил, что это только начало, и совместно с Министерством внутренних дел уже планируется дальнейшая цифровизация сервисов для владельцев оружия.

Справочно: Разрешенным для приобретения в Украине оружием является: охотничье нарезное и гладкоствольное, пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, а также газовые пистолеты (револьверы).

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