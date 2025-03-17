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В "Дії" сгенерировали более 200 тысяч разрешений на оружие за неделю

Анастасия ПроцПонедельник, 17 марта 2025, 15:04
В Дії сгенерировали более 200 тысяч разрешений на оружие за неделю
коллаж "Дія"

За первую неделю после запуска цифрового разрешения на оружие в "Дії" украинцы оформили более 200 тысяч таких документов.

Источник: "Дія", министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Прямая речь Федорова: "Почти половина украинцев, у которых есть зарегистрированное оружие, уже пользуется разрешением в "Дії". И это результат только за первую неделю".

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Детали: Министр отметил, что это только начало, и совместно с Министерством внутренних дел уже планируется дальнейшая цифровизация сервисов для владельцев оружия.

Справочно: Разрешенным для приобретения в Украине оружием является: охотничье нарезное и гладкоствольное, пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, а также газовые пистолеты (револьверы).

Предыстория:

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  • 10 марта глава МВД Игорь Клименко сообщил, что разрешение на оружие теперь может отображаться в приложении "Дія".
  • Как пояснила УП пресс-секретарь МВД, процесс подачи документов на получение разрешения на оружие не изменился. Подать заявку можно через Единое окно гражданина на сайте МВД или лично обратиться в разрешительную службу в территориальных подразделениях Нацполиции.
  • В то же время с 10 марта благодаря результативному сотрудничеству МВД и Минцифры собственно сами онлайн-разрешения отображаются в приложении "Дія" среди других онлайн-документов человека.

оружиеДія
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