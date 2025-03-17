В "Дії" сгенерировали более 200 тысяч разрешений на оружие за неделю
За первую неделю после запуска цифрового разрешения на оружие в "Дії" украинцы оформили более 200 тысяч таких документов.
Источник: "Дія", министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров
Прямая речь Федорова: "Почти половина украинцев, у которых есть зарегистрированное оружие, уже пользуется разрешением в "Дії". И это результат только за первую неделю".
Детали: Министр отметил, что это только начало, и совместно с Министерством внутренних дел уже планируется дальнейшая цифровизация сервисов для владельцев оружия.
Справочно: Разрешенным для приобретения в Украине оружием является: охотничье нарезное и гладкоствольное, пневматическое оружие калибра более 4,5 мм и скоростью полета пули более 100 метров в секунду, а также газовые пистолеты (револьверы).
Предыстория:
- 10 марта глава МВД Игорь Клименко сообщил, что разрешение на оружие теперь может отображаться в приложении "Дія".
- Как пояснила УП пресс-секретарь МВД, процесс подачи документов на получение разрешения на оружие не изменился. Подать заявку можно через Единое окно гражданина на сайте МВД или лично обратиться в разрешительную службу в территориальных подразделениях Нацполиции.
- В то же время с 10 марта благодаря результативному сотрудничеству МВД и Минцифры собственно сами онлайн-разрешения отображаются в приложении "Дія" среди других онлайн-документов человека.