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Трамп прокоментував сварку в Овальному кабінеті: Ми мали змусити Україну вчинити правильно

Іван Д'яконовВівторок, 18 березня 2025, 11:19
Трамп прокоментував сварку в Овальному кабінеті: Ми мали змусити Україну вчинити правильно
Фото: Getty Images

Виправлено: Було змінено заголовок і перший абзац новини, які некоректно відображали зміст. Перепрошуємо за помилку.

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами прокоментував напружену розмову, що сталася в Овальному кабінеті під час його зустрічі з Володимиром Зеленським 28 лютого. Він також заявив, що рішення США припинити постачання зброї Україні не мало жодних наслідків для української армії в Курській області Росії.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами 17 березня

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Пряма мова: "Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була не проста ситуація. Ви побачили невелику сцену в Овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди". 

Деталі: Трамп додав, що у війні в Україні вбивають багато людей і висловив переконання, що зробив все правильно.

Крім того, відповідаючи на питання щодо припинення постачання зброї та розвідданих Україні, Трамп заявив, що це рішення не мало жодних наслідків для української армії в Курській області Росії.

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Пряма мова: "Ні, ні, зовсім ні. Зовсім навпаки, я думаю, це було оцінено, і ми повинні розуміти, і ви повинні розуміти, що якщо я бачу, як хтось робить щось погане, що призведе до великої кількості смертей, єдина причина, чому я втручаюся – це людяність. Я втручаюся заради людяності, тому що там гине багато людей".

Передісторія: 

Трампдопомога Україні
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