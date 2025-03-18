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Трамп прокомментировал ссору в Овальном кабинете: Мы должны были заставить Украину поступить правильно

Иван ДьяконовВторник, 18 марта 2025, 11:19
Трамп прокомментировал ссору в Овальном кабинете: Мы должны были заставить Украину поступить правильно
Фото: Getty Images

Исправлено: Был изменен заголовок и первый абзац новости, которые некорректно отображали содержание. Приносим извинения за ошибку.

Дональд Трамп во время общения с журналистами прокомментировал напряженный разговор, произошедший в Овальном кабинете во время его встречи с Владимиром Зеленским 28 февраля. Он также заявил, что решение США прекратить поставки оружия Украине не имело никаких последствий для украинской армии в Курской области России.

Источник: Трамп во время общения с журналистами 17 марта

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Прямая речь: "Нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения, достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения". 

Детали: Трамп добавил, что в войне в Украине убивают много людей и выразил убеждение, что сделал все правильно.

Кроме того, отвечая на вопрос о прекращении поставок оружия и разведданных Украине, Трамп заявил, что это решение не имело никаких последствий для украинской армии в Курской области России.

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Прямая речь: "Нет, нет, совсем нет. Совсем наоборот, я думаю, это было оценено, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь – это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей".

Предыстория: 

Трамппомощь Украине
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