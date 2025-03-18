Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир вже узгоджені з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України були узгоджені з Володимиром Путіним.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: За словами Трампа, його розмова з Путіним відбудеться зранку 18 березня (за північноамериканським східним часом).

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Пряма мова: "Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть".

Деталі: Трамп також заявив, що "щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін", хоча не навів джерел цієї інформації.

"Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом Путіним", – наголосив Трамп.

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