Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир вже узгоджені з Путіним
Вівторок, 18 березня 2025, 06:39
Президент США Дональд Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України були узгоджені з Володимиром Путіним.
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social
Деталі: За словами Трампа, його розмова з Путіним відбудеться зранку 18 березня (за північноамериканським східним часом).
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Пряма мова: "Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть".
Деталі: Трамп також заявив, що "щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін", хоча не навів джерел цієї інформації.
"Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом Путіним", – наголосив Трамп.
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Передісторія:
- Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One під час пізнього перельоту до Вашингтона з Флориди 17 березня повідомив про заплановану на вівторок телефонну розмову з Кремлівським лідером Володимиром Путіним.
- Видання Semafor з посиланням на двох американських високопосадовців повідомило, що Трамп розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни.
- У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.
- Сам Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля. Тоді він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".