Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир вже узгоджені з Путіним

Іван Д'яконовВівторок, 18 березня 2025, 06:39
Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир вже узгоджені з Путіним
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни Росії проти України були узгоджені з Володимиром Путіним.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: За словами Трампа, його розмова з Путіним відбудеться зранку 18 березня (за північноамериканським східним часом). 

Реклама:

Пряма мова: "Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити. Тисячі молодих солдатів та інші люди гинуть".

Деталі: Трамп також заявив, що "щотижня у війні гинуть 2 500 солдатів з обох сторін", хоча не навів джерел цієї інформації.

"Я з нетерпінням чекаю на телефонну розмову з президентом Путіним", – наголосив Трамп.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One під час пізнього перельоту до Вашингтона з Флориди 17 березня повідомив про заплановану на вівторок телефонну розмову з Кремлівським лідером Володимиром Путіним.
  • Видання Semafor з посиланням на двох американських високопосадовців повідомило, що Трамп розглядає можливість визнання окупованого Криму російською територією в межах потенційної угоди про припинення війни.
  • У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.
  • Сам Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля. Тоді він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".

ТрампПутінпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
ППО третій день поспіль збиває близько 100 російських безпілотників
Кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до трьох людей – КМВА
Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі після візиту Маска – Bloomberg
фотоВнаслідок російської атаки на Київ загинули двоє людей – ДСНС
У Південній Африці під час авіашоу розбився літак: загинув досвідчений пілот
Усі новини...
Росія атакувала Україну 137-ма дронами; 127 не долетіли до цілі
У Києві працювала ППО: уламки БпЛА впали на території школи
Веніславський про рішення щодо Курщини: Зеленський і воєначальники мають "бойовий імунітет"
У Кремлі вказали час, коли відбудеться розмова Трампа і Путіна
Останні новини
09:41
Росіяни заявили про атаку понад півсотні українських БПЛА
09:28
Акція неонацистів у Берліні завершилась передчасно через сутички
09:15
історіяВійна без перемоги. Історія країни, яка зникла через зраду союзників і "реальну політику"
09:14
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
09:00
У Парижі проходить референдум, щоб зробити 500 вулиць пішохідними
08:46
ППО третій день поспіль збиває близько 100 російських безпілотників
08:27
У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
07:46
Кількість загиблих внаслідок атаки російських БпЛА на Київ зросла до трьох людей – КМВА
07:40
У війні проти України РФ втратила ще 1470 військових – Генштаб
07:26
Південна Корея оголосила надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: