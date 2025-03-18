Трамп заявил, что многие элементы соглашения о мире уже согласованы с Путиным
Вторник, 18 марта 2025, 06:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины были согласованы с Владимиром Путиным.
Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social
Детали: По словам Трампа, его разговор с Путиным состоится утром 18 марта (по североамериканскому восточному времени).
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Прямая речь: "Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и другие люди гибнут".
Детали: Трамп также заявил, что "еженедельно в войне гибнут 2 500 солдат с обеих сторон", хотя не привел источников этой информации.
"Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным", – подчеркнул Трамп.
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Предыстория:
- Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One во время позднего перелета в Вашингтон из Флориды 17 марта сообщил о запланированном на вторник телефонном разговоре с Кремлевским лидером Владимиром Путиным.
- Издание Semafor со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Трамп рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.
- В Кремле заявили, что через Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.
- Сам Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".