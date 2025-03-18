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Трамп заявил, что многие элементы соглашения о мире уже согласованы с Путиным

Иван ДьяконовВторник, 18 марта 2025, 06:39
Трамп заявил, что многие элементы соглашения о мире уже согласованы с Путиным
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины были согласованы с Владимиром Путиным.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: По словам Трампа, его разговор с Путиным состоится утром 18 марта (по североамериканскому восточному времени). 

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Прямая речь: "Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и другие люди гибнут".

Детали: Трамп также заявил, что "еженедельно в войне гибнут 2 500 солдат с обеих сторон", хотя не привел источников этой информации.

"Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным", – подчеркнул Трамп.

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Предыстория:

  • Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One во время позднего перелета в Вашингтон из Флориды 17 марта сообщил о запланированном на вторник телефонном разговоре с Кремлевским лидером Владимиром Путиным.
  • Издание Semafor со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Трамп рассматривает возможность признания оккупированного Крыма российской территорией в рамках потенциального соглашения о прекращении войны.
  • В Кремле заявили, что через Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Дональду Трампу.
  • Сам Трамп заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. Тогда он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".

ТрампПутинпереговоры
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