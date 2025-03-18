Трамп заявил, что многие элементы соглашения о мире уже согласованы с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины были согласованы с Владимиром Путиным.

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social

Детали: По словам Трампа, его разговор с Путиным состоится утром 18 марта (по североамериканскому восточному времени).

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Прямая речь: "Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать. Тысячи молодых солдат и другие люди гибнут".

Детали: Трамп также заявил, что "еженедельно в войне гибнут 2 500 солдат с обеих сторон", хотя не привел источников этой информации.

"Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным", – подчеркнул Трамп.

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