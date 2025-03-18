ЗСУ дозволили використовувати роботизований комплекс "Лють", оснащений кулеметом

Міністерство оборони України затвердило та допустило до експлуатації в підрозділах Сил оборони наземний роботизований комплекс "Лють", який призначений для виконання різноманітних завдань, зокрема для спостереження та вогневої підтримки.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Роботизований комплекс "Лють" випробований у реальних бойових умовах. Робот озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням, завдяки якому може виявляти та уражати цілі як удень, так і вночі".

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Деталі: Комплекс "Лють" має компактні розміри, що дозволяє розмістити його в кузові військового пікапа, і працює на безшумному електричному двигуні.

Його акумулятори забезпечують тривалу роботу. Завдяки високому кліренсу, "Лють" може стабільно рухатися по складній місцевості. Комплекс працює в широкому температурному діапазоні.

Оператор управляє ним із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Основне завдання робота – підтримувати підрозділи та заміняти солдатів у найнебезпечніших ситуаціях.

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