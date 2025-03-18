ВСУ разрешили использовать роботизированный комплекс "Лють", оснащенный пулеметом

Министерство обороны Украины утвердило и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны наземный роботизированный комплекс "Лють", который предназначен для выполнения различных задач, в частности для наблюдения и огневой поддержки.

Источник: Минобороны

Дословно: "Роботизированный комплекс "Лють" испытан в реальных боевых условиях. Робот вооружен пулеметом калибра 7.62 и дополнительным оборудованием, благодаря которому может обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью".

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Детали: Комплекс "Лють" имеет компактные размеры, что позволяет разместить его в кузове военного пикапа, и работает на бесшумном электрическом двигателе.

Его аккумуляторы обеспечивают длительную работу. Благодаря высокому клиренсу, "Лють" может стабильно двигаться по сложной местности. Комплекс работает в широком температурном диапазоне.

Оператор управляет им из защищенной позиции, не подвергаясь опасности. Основная задача робота – поддерживать подразделения и заменять солдат в самых опасных ситуациях.

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Напомним: