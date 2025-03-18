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У Китаї заявили, що готові допомогти Україні у повоєнній відбудові

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 березня 2025, 16:08
У Китаї заявили, що готові допомогти Україні у повоєнній відбудові
Фото: Getty images

Речник Китайського агентства міжнародного співробітництва з розвитку Лі Мін заявив, що Китай готовий допомогти Україні у відновленні після війни та продовжувати надавати іншу допомогу.

Джерело: ChinaDaily

Пряма мова: "Ми готові продовжувати надавати допомогу в межах наших можливостей відповідно до побажань зацікавлених сторін, що, звичайно, включає в себе післявоєнну реконструкцію (відновлення)".

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Деталі: Лі Мін нагадав, що Китай вже надав чотири партії гуманітарної допомоги Україні з моменту початку війни в Україні.

За його словами, "Китай і надалі залишатиметься позитивною силою для миру і стабільності в усьому світі та прогресивною силою для глобальної справедливості та правосуддя".

Що було раніше: У лютому експерти Інституту вивчення війни припускали, що Росія намагається показати, що Китай поділяє позицію Кремля щодо війни в Україні більше, ніж КНР готова публічно визнати.

КитайУкраїнаросійсько-українська війна
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