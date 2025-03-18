В Китае заявили, что готовы помочь Украине в послевоенном восстановлении

Представитель Китайского агентства международного сотрудничества по развитию Ли Мин заявил, что Китай готов помочь Украине в восстановлении после войны и продолжать оказывать другую помощь.

Источник: ChinaDaily

Прямая речь: "Мы готовы продолжать оказывать помощь в пределах наших возможностей в соответствии с пожеланиями заинтересованных сторон, что, конечно, включает в себя послевоенную реконструкцию (восстановление)".

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Детали: Ли Мин напомнил, что Китай уже предоставил четыре партии гуманитарной помощи Украине с момента начала войны в Украине.

По его словам, "Китай и в дальнейшем будет оставаться положительной силой для мира и стабильности во всем мире и прогрессивной силой для глобальной справедливости и правосудия".

Что предшествовало: В феврале эксперты Института изучения войны предполагали, что Россия пытается показать, что Китай разделяет позицию Кремля по войне в Украине больше, чем КНР готова публично признать.