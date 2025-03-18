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СМИ: В Краматорске и Славянске прогремели взрывы, сообщают об отключении света

Украинская правдаВторник, 18 марта 2025, 23:43
СМИ: В Краматорске и Славянске прогремели взрывы, сообщают об отключении света
Фото иллюстративное - Getty Images

Вечером 18 марта в Краматорске и Славянске Донецкой области прогремели взрывы. Местные сообщили, что в части Славянска пропал свет.

Источник: издание "Новости Донбасса", местные телеграм-каналы, "Суспільне Донбас"

Детали: В Славянске, как утверждают жители, часть города осталась без света.

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В Краматорске, по данным Общественного, в 21:20 прогремели взрывы. Предварительно попадания произошли за пределами громады, сообщил руководитель Краматорской МВА Александр Гончаренко.

Что предшествовало:

В Кремле говорят, что лидер РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложения о прекращении ударов по энергетическим объектам, но необходимо обнародование всех деталей, о чем договорились стороны.

Донецкая областьвойна
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