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Зеленський: Ультиматуми Путіна не змінилися з початку війни, Україна їх не прийме

Іван Д'яконовСереда, 19 березня 2025, 00:54
Зеленський: Ультиматуми Путіна не змінилися з початку війни, Україна їх не прийме
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ультиматуми Володимира Путіна залишаються незмінними з початку повномасштабного вторгнення, їхня мета – послаблення обороноздатності України. Водночас глава держави наголосив, що Україна та її міжнародні партнери не погодяться на такі умови.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами

Пряма мова: "Що ховається за мобілізацією, розвідкою і зменшенням допомоги? Ховається послаблення української армії. [...] Тобто, цей ультиматум у нього був на початку війни. Про це не може йтись. [...] Спочатку – режим тиші. Без умов і залякувань. Все ж починається з режиму припинення вогню. Я дуже сподіваюсь, що президент Трамп зміг натиснути на Путіна щодо цього".

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Деталі: Після розмови із Трампом у контексті ініціативи про запровадження 30-денного перемир'я Путін наполягає на припиненні іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.

За словами президента, міжнародні партнери України не погодяться на послаблення українського війська навіть у разі досягнення мирної угоди.

Передісторія:

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  • Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.

Зеленськийпереговориросійсько-українська війнаПутін
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