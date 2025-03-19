Зеленський: Ультиматуми Путіна не змінилися з початку війни, Україна їх не прийме

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ультиматуми Володимира Путіна залишаються незмінними з початку повномасштабного вторгнення, їхня мета – послаблення обороноздатності України. Водночас глава держави наголосив, що Україна та її міжнародні партнери не погодяться на такі умови.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами

Пряма мова: "Що ховається за мобілізацією, розвідкою і зменшенням допомоги? Ховається послаблення української армії. [...] Тобто, цей ультиматум у нього був на початку війни. Про це не може йтись. [...] Спочатку – режим тиші. Без умов і залякувань. Все ж починається з режиму припинення вогню. Я дуже сподіваюсь, що президент Трамп зміг натиснути на Путіна щодо цього".

Реклама:

Деталі: Після розмови із Трампом у контексті ініціативи про запровадження 30-денного перемир'я Путін наполягає на припиненні іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.

За словами президента, міжнародні партнери України не погодяться на послаблення українського війська навіть у разі досягнення мирної угоди.

Передісторія:

РЕКЛАМА: