Кремль наполягає на припиненні обміну розвідданими і військової допомоги Києву

У контексті ініціативи про запровадження 30-денного перемир'я російська сторона наполягає на припиненні іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.

Джерело: пресслужба Кремля за результатами телефонної бесіди Дональда Трампа і Володимира Путіна 18 березня

Дослівно: "Підкреслено, що ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту і роботи в напрямі його розв'язання політико-дипломатичним шляхом - мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".

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