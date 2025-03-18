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Кремль наполягає на припиненні обміну розвідданими і військової допомоги Києву

Валентина РоманенкоВівторок, 18 березня 2025, 19:40
Кремль наполягає на припиненні обміну розвідданими і військової допомоги Києву
фото "РИА Новости"

У контексті ініціативи про запровадження 30-денного перемир'я російська сторона наполягає на припиненні іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.

Джерело: пресслужба Кремля за результатами телефонної бесіди Дональда Трампа і Володимира Путіна 18 березня

Дослівно: "Підкреслено, що ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту і роботи в напрямі його розв'язання політико-дипломатичним шляхом - мають стати повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".

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Передісторія:

  • Під час переговорів в Саудівській Аравії 11 березня Україна заявила про готовність до запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови, якщо Росія також буде його дотримуватись.
  • 13 березня Путін заявив, що Росія згодна з пропозицією припинити бойові дії в Україні, але це має призвести до довготривалого миру.
  • Путін сказав, що є багато питань, на які треба знайти відповідь в рамках такого припинення вогню. Зокрема, чи буде далі Україна проводити мобілізацію і чи буде отримувати зброю, як вирішуватимуться питання контролю і верифікації, хто визначатиме на протяжності 2 тисяч кілометрів фронту, хто що порушив.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський лідер Володимир Путін висуває додаткові умови щодо зупинення бойових дій, що вказує на те, що він не хоче їх зупиняти.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним 18 березня і обговорити припинення війни в Україні. Їхня розмова у вівторок тривала понад 1,5 години.

переговориРосіявійна
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