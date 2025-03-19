Зеленский: Ультиматумы Путина не изменились с начала войны, Украина их не примет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ультиматумы Владимира Путина остаются неизменными с начала полномасштабного вторжения, их цель - ослабление обороноспособности Украины. В то же время глава государства подчеркнул, что Украина и ее международные партнеры не согласятся на такие условия.
Источник: Зеленский во время встречи с журналистами
Прямая речь: "Что скрывается за мобилизацией, разведкой и уменьшением помощи? Скрывается ослабление украинской армии. [...] То есть, этот ультиматум у него был в начале войны. Об этом не может идти речь. [...] Сначала – режим тишины. Без условий и запугиваний. Все же начинается с режима прекращения огня. Я очень надеюсь, что президент Трамп смог надавить на Путина по этому поводу".
Детали: После разговора с Трампом в контексте инициативы о введении 30-дневного перемирия Путин настаивает на прекращении иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине.
По словам президента, международные партнеры Украины не согласятся на ослабление украинского войска даже в случае достижения мирного соглашения.
Предыстория:
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин выдвигает дополнительные условия по остановке боевых действий, что указывает на то, что он не хочет их останавливать.