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На Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинув чоловік, ще троє людей зазнали поранень

Анастасія ПроцСереда, 19 березня 2025, 10:00
На Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинув чоловік, ще троє людей зазнали поранень
фото: Сумська обласна прокуратура

18 березня російські військові обстріляли багатоквартирний будинок у селі Угроїди Сумської області, внаслідок атаки загинув 29-річний чоловік, ще троє людей постраждали. 

Джерело: Сумська ОВА, Офіс генерального прокурора

Дослівно ОВА: "18 березня внаслідок російського обстрілу с.Угроїди Краснопільської територіальної громади загинула 1 людина та 3 людей травмовано.

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Деталі: У прокуратурі уточнили, що росіяни влучили у багатоквартирний двоповерховий будинок. За їхніми даними, загиблому було 29 років.

Також окупанти зруйнували багатоквартирний двоповерховий будинок, пошкоджено газопровід низького тиску.

Що передувало: 

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Сумська областьобстрілжертви
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