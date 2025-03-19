На Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинув чоловік, ще троє людей зазнали поранень

18 березня російські військові обстріляли багатоквартирний будинок у селі Угроїди Сумської області, внаслідок атаки загинув 29-річний чоловік, ще троє людей постраждали.

Джерело: Сумська ОВА, Офіс генерального прокурора

Дослівно ОВА: "18 березня внаслідок російського обстрілу с.Угроїди Краснопільської територіальної громади загинула 1 людина та 3 людей травмовано.

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Деталі: У прокуратурі уточнили, що росіяни влучили у багатоквартирний двоповерховий будинок. За їхніми даними, загиблому було 29 років.

Також окупанти зруйнували багатоквартирний двоповерховий будинок, пошкоджено газопровід низького тиску.

Що передувало:

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