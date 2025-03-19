На Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинув чоловік, ще троє людей зазнали поранень
Середа, 19 березня 2025, 10:00
18 березня російські військові обстріляли багатоквартирний будинок у селі Угроїди Сумської області, внаслідок атаки загинув 29-річний чоловік, ще троє людей постраждали.
Джерело: Сумська ОВА, Офіс генерального прокурора
Дослівно ОВА: "18 березня внаслідок російського обстрілу с.Угроїди Краснопільської територіальної громади загинула 1 людина та 3 людей травмовано.
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Деталі: У прокуратурі уточнили, що росіяни влучили у багатоквартирний двоповерховий будинок. За їхніми даними, загиблому було 29 років.
Також окупанти зруйнували багатоквартирний двоповерховий будинок, пошкоджено газопровід низького тиску.
Що передувало:
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- Пізно ввечері 18 березня російський БпЛА впав на дах обласної клінічної лікарні у місті Суми, пошкодивши будівлю та припарковані неподалік автомобілі.
- У ніч на 19 березня ще одна лікарня в Сумській області зазнала руйнувань через атаку російського безпілотника.