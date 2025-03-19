В Сумской области в результате обстрела РФ погиб мужчина, еще три человека получили ранения

18 марта российские военные обстреляли многоквартирный дом в селе Угроиды Сумской области, в результате атаки погиб 29-летний мужчина, еще три человека пострадали.

Источник: Сумская ОВА, Офис генерального прокурора

Дословно ОВА: "18 марта в результате российского обстрела с.Угроиды Краснопольской территориальной общины погиб 1 человек и 3 человека травмированы.

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Детали: В прокуратуре уточнили, что россияне попали в многоквартирный двухэтажный дом. По их данным, погибшему было 29 лет.

Также оккупанты разрушили многоквартирный двухэтажный дом, поврежден газопровод низкого давления.

Что предшествовало:

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