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В Сумской области в результате обстрела РФ погиб мужчина, еще три человека получили ранения

Анастасия ПроцСреда, 19 марта 2025, 10:00
В Сумской области в результате обстрела РФ погиб мужчина, еще три человека получили ранения
фото: Сумская областная прокуратура

18 марта российские военные обстреляли многоквартирный дом в селе Угроиды Сумской области, в результате атаки погиб 29-летний мужчина, еще три человека пострадали. 

Источник: Сумская ОВА, Офис генерального прокурора

Дословно ОВА: "18 марта в результате российского обстрела с.Угроиды Краснопольской территориальной общины погиб 1 человек и 3 человека травмированы.

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Детали: В прокуратуре уточнили, что россияне попали в многоквартирный двухэтажный дом. По их данным, погибшему было 29 лет.

Также оккупанты разрушили многоквартирный двухэтажный дом, поврежден газопровод низкого давления.

Что предшествовало: 

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  • Поздно вечером 18 марта российский БПЛА упал на крышу областной клинической больницы в городе Сумы, повредив здание и припаркованные неподалеку автомобили.
  • В ночь на 19 марта еще одна больница в Сумской области подверглась разрушениям из-за атаки российского беспилотника.

Сумская областьобстрелжертвы
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