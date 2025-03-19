Зеленський анонсував розмову з Трампом 19 березня
Середа, 19 березня 2025, 12:17
Президент Володимир Зеленський заявив, що 19 березня матиме розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.
Джерело: президент на спільній з фінським колегою Александром Стуббом пресконференції в Гельсінкі у середу
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати, я думаю, деталі наступних кроків. У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд, і я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка, ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно".
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Деталі: Президент висловив думку, що він з Трампом обговорить "деталі наступних кроків".
"І я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним", – підсумував Зеленський.
Передісторія:
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- 18 березня у Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".
- Однак уже в ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе,вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.