Зеленський анонсував розмову з Трампом 19 березня

Президент Володимир Зеленський заявив, що 19 березня матиме розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Джерело: президент на спільній з фінським колегою Александром Стуббом пресконференції в Гельсінкі у середу

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати, я думаю, деталі наступних кроків. У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд, і я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка, ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно".

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Деталі: Президент висловив думку, що він з Трампом обговорить "деталі наступних кроків".

"І я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним", – підсумував Зеленський.

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