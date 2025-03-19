Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Зеленський анонсував розмову з Трампом 19 березня

Ірина БалачукСереда, 19 березня 2025, 12:17
Зеленський анонсував розмову з Трампом 19 березня
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що 19 березня матиме розмову зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Джерело: президент на спільній з фінським колегою Александром Стуббом пресконференції в Гельсінкі у середу 

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати, я думаю, деталі наступних кроків. У нас в Джидді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд, і я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка, ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно".

Реклама:

Деталі: Президент висловив думку, що він з Трампом обговорить "деталі наступних кроків".

"І я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним", – підсумував Зеленський.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 18 березня у Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".
  • Однак уже в ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе,вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.

ЗеленськийТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
оновленоНа Одещині стався вибух у будівлі поліції: є загибла і постраждалі
Стармер розповів про тиск Білого дому, щоб розкритикувати Зеленського за сварку з Трампом
оновлено від 08:27У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
Усі новини...
У Краснодарському краї Росії горить нафтобаза після атаки БпЛА
Розвідники у Криму уразили РЛС окупантів, ЗРК "Панцирь-С1”, буксир та гвинтокрил
Зеленський: РФ вдарила по енергетиці України після наказу Путіна припинити її атакувати
Україна підготує список об’єктів, по яких не повинно бути ударів РФ – Зеленський
Останні новини
21:35
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
21:22
Німеччина висловила стурбованість арештом опозиційного мера Стамбула
20:54
Зеленський про переговори у Саудівській Аравії: Розмова достатньо корисна
20:36
Вибух у будівлі поліції на Одещині розслідують як теракт, поранено 3 поліцейських
20:23
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
20:07
Світоліна пробилася в четверте коло престижного тенісного турніру в Маямі
19:48
Новий прем’єр Канади офіційно оголосив дострокові вибори
19:38
На Сумщині через ворожий обстріл загинула жінка, ще одну людину поранено
19:09
Фонтан замість поваленого пам’ятника Леніну. Що не так з ініціативою Кличка – подкаст
19:04
формула-1Пілоти Ferrari отримали дискваліфікацію за підсумками Гран-прі Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: