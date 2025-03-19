Зеленський: Путін відкинув пропозицію припинення вогню та атакує цивільну інфраструктуру

У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.

Джерело: президент України Володимир Зеленський

Деталі: За словами президента, у нічному небі України було зафіксовано близько 40 ударних дронів Росії, деякі з них досягли своїх цілей.

Реклама:

Фото: Володимир Зеленський

Пряма мова: "На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "Шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини.

Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру".

Деталі: Зеленський наголосив, що такі дії Кремля є відповіддю на міжнародні мирні ініціативи та демонструють небажання Росії припиняти війну.

РЕКЛАМА:

"Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню", – наголосив Зеленський.

Президент закликав міжнародну спільноту реагувати на російські обстріли новими санкціями, збільшенням військової допомоги та посиленням безпекових гарантій для України.

Передісторія: