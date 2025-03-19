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Зеленський: Путін відкинув пропозицію припинення вогню та атакує цивільну інфраструктуру

Іван Д'яконовСереда, 19 березня 2025, 00:11
Зеленський: Путін відкинув пропозицію припинення вогню та атакує цивільну інфраструктуру
Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

У ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.

Джерело: президент України Володимир Зеленський

Деталі: За словами президента, у нічному небі України було зафіксовано близько 40 ударних дронів Росії, деякі з них досягли своїх цілей. 

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Фото: Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Пряма мова: "На жаль, є влучання і саме в цивільну інфраструктуру. Пряме влучання "Шахеда" у лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області, ударні дрони просто зараз у небі Київщини, Житомирщини, Сумщини, Чернігівщини, Полтавщини, Харківщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини та Черкащини. 

Саме такі нічні атаки Росії руйнують нашу енергетику, нашу інфраструктуру, нормальне життя українців. І той факт, що ця ніч не стала винятком, свідчить, що треба й далі тиснути на Росію заради миру". 

Деталі: Зеленський наголосив, що такі дії Кремля є відповіддю на міжнародні мирні ініціативи та демонструють небажання Росії припиняти війну. 

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"Сьогодні Путін фактично відкинув пропозицію повного припинення вогню", – наголосив Зеленський.

Президент закликав міжнародну спільноту реагувати на російські обстріли новими санкціями, збільшенням військової допомоги та посиленням безпекових гарантій для України.

Передісторія: 

  • У Кремлі заявили, що Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".
  • Увечері 18 березня у Краматорську та Слов’янську на Донеччині пролунали вибухи. Місцеві повідомили, що в частині Слов’янська зникло світло.
  • Увечері 18 березня під час повітряної тривоги в Києві сили ППО відкрили вогонь по ворожих безпілотниках. Також Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістики.

безпілотникиРосія
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