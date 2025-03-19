Зеленский анонсировал разговор с Трампом 19 марта
Среда, 19 марта 2025, 12:17
Президент Владимир Зеленский заявил, что 19 марта будет иметь разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Источник: президент на совместной с финским коллегой Александром Стуббом пресс-конференции в Хельсинки в среду
Прямая речь Зеленского: "Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать, я думаю, детали следующих шагов. У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд, и я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая, ну, всегда недовольна, когда что-то идет правильно".
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Детали: Президент выразил мнение, что он с Трампом обсудит "детали следующих шагов".
"И я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным", – подытожил Зеленский.
Предыстория:
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- 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
- Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.