Зеленский анонсировал разговор с Трампом 19 марта

Президент Владимир Зеленский заявил, что 19 марта будет иметь разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Источник: президент на совместной с финским коллегой Александром Стуббом пресс-конференции в Хельсинки в среду

Прямая речь Зеленского: "Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать, я думаю, детали следующих шагов. У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд, и я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая, ну, всегда недовольна, когда что-то идет правильно".

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Детали: Президент выразил мнение, что он с Трампом обсудит "детали следующих шагов".

"И я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным", – подытожил Зеленский.

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