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Зеленский анонсировал разговор с Трампом 19 марта

Ирина БалачукСреда, 19 марта 2025, 12:17
Зеленский анонсировал разговор с Трампом 19 марта
Президент Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что 19 марта будет иметь разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Источник: президент на совместной с финским коллегой Александром Стуббом пресс-конференции в Хельсинки в среду 

Прямая речь Зеленского: "Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом. Мы сегодня с ним будем обсуждать, я думаю, детали следующих шагов. У нас в Джидде действительно была очень хорошая встреча наших команд, и я считаю, что все правильно шло, если бы не Россия, которая, ну, всегда недовольна, когда что-то идет правильно".

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Детали: Президент выразил мнение, что он с Трампом обсудит "детали следующих шагов".

"И я думаю, что услышу от него детали его разговора с Путиным", – подытожил Зеленский.

Предыстория:

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  • 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
  • Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.

ЗеленскийТрамп
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