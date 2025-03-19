Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині

Російські війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Херсонській громаді на Херсонщині, у зв’язку з чим можуть виникнути певні проблеми з водопостачанням.

Джерело: Херсонська міська адміністрація в Telegram

Дослівно МВА: "Внаслідок нічних обстрілів Херсонської громади з боку російських окупаційних військ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури".

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Деталі: Повідомляється, що фахівці вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт. Ремонт може тривати близько тижня і протягом цього часу можливе зниження тиску води у водопровідній мережі міста.



"Спеціалісти Херсонського водоканалу вживають всіх можливих заходів щодо стабілізації тиску в мережі та відновлення безперебійного водопостачання", – підсумували в МВА.

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