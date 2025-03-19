Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині

Ірина БалачукСереда, 19 березня 2025, 13:58
Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Російські війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Херсонській громаді на Херсонщині, у зв’язку з чим можуть виникнути певні проблеми з водопостачанням.

Джерело: Херсонська міська адміністрація в Telegram

Дослівно МВА: "Внаслідок нічних обстрілів Херсонської громади з боку російських окупаційних військ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що фахівці вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт. Ремонт може тривати близько тижня і протягом цього часу можливе зниження тиску води у водопровідній мережі міста.

"Спеціалісти Херсонського водоканалу вживають всіх можливих заходів щодо стабілізації тиску в мережі та відновлення безперебійного водопостачання", – підсумували в МВА.

Передісторія:

  • 18 березня у Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".
  • Однак уже в ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, уразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.

ХерсонобстрілХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
оновленоНа Одещині стався вибух у будівлі поліції: є загибла і постраждалі
Стармер розповів про тиск Білого дому, щоб розкритикувати Зеленського за сварку з Трампом
оновлено від 08:27У системі "Укрзалізниці" стався масштабний збій
Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу з легкої атлетики в приміщенні
Усі новини...
Херсон
Російські атаки вбили двох мешканців Херсона
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по центру Херсона – постраждали двоє людей
Росіяни масовано атакували Херсон, загинула жінка – МВА
Останні новини
21:35
футболБельгія – Україна: матч Ліги націй. ОНЛАЙН
21:22
Німеччина висловила стурбованість арештом опозиційного мера Стамбула
20:54
Зеленський про переговори у Саудівській Аравії: Розмова достатньо корисна
20:36
Вибух у будівлі поліції на Одещині розслідують як теракт, поранено 3 поліцейських
20:23
Волц заявив, що Росію проситимуть повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"
20:07
Світоліна пробилася в четверте коло престижного тенісного турніру в Маямі
19:48
Новий прем’єр Канади офіційно оголосив дострокові вибори
19:38
На Сумщині через ворожий обстріл загинула жінка, ще одну людину поранено
19:09
Фонтан замість поваленого пам’ятника Леніну. Що не так з ініціативою Кличка – подкаст
19:04
формула-1Пілоти Ferrari отримали дискваліфікацію за підсумками Гран-прі Китаю
Усі новини...
Реклама:
Реклама: