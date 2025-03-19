Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Херсонщині
Середа, 19 березня 2025, 13:58
Російські війська пошкодили об’єкт критичної інфраструктури у Херсонській громаді на Херсонщині, у зв’язку з чим можуть виникнути певні проблеми з водопостачанням.
Джерело: Херсонська міська адміністрація в Telegram
Дослівно МВА: "Внаслідок нічних обстрілів Херсонської громади з боку російських окупаційних військ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури".
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Деталі: Повідомляється, що фахівці вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт. Ремонт може тривати близько тижня і протягом цього часу можливе зниження тиску води у водопровідній мережі міста.
"Спеціалісти Херсонського водоканалу вживають всіх можливих заходів щодо стабілізації тиску в мережі та відновлення безперебійного водопостачання", – підсумували в МВА.
Передісторія:
- 18 березня у Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".
- Однак уже в ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, уразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.