Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Россияне повредили объект критической инфраструктуры на Херсонщине

Ирина БалачукСреда, 19 марта 2025, 13:58
Россияне повредили объект критической инфраструктуры на Херсонщине
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские войска повредили объект критической инфраструктуры в Херсонской общине на Херсонщине, в связи с чем могут возникнуть определенные проблемы с водоснабжением.

Источник: Херсонская городская администрация в Telegram

Дословно ГВА: "В результате ночных обстрелов Херсонской общины со стороны российских оккупационных войск поврежден объект критической инфраструктуры".

Реклама:

Детали: Сообщается, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Ремонт может продлиться около недели и в течение этого времени возможно снижение давления воды в водопроводной сети города.

"Специалисты Херсонского водоканала принимают все возможные меры по стабилизации давления в сети и восстановлению бесперебойного водоснабжения", – подытожили в ГВА.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
  • Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.

ХерсонобстрелХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Разведка Британии: Новый указ Путина - это принудительная русификация украинцев
фотоРебенок умер у стоматолога в Киеве
видеоЗеленский посетил командный пункт в Донецкой области
FT: Европа работает над планом замены США в НАТО
Россияне запустили 179 беспилотников - сотня сбита силами ПВО
Спецпосланник Трампа: В Украине договорились о выборах, они будут
Все новости...
Херсон
Российские атаки убили двух жителей Херсона
Россияне ударили управляемой авиабомбой по центру Херсона – пострадали два человека
Россияне массированно атаковали Херсон, погибла женщина – ГВА
Последние новости
17:40
СМИ: В Польше могли найти новые обломки ракеты-носителя Space X
17:32
Россияне убили двух гражданских в Покровске
17:31
Безопасно ли "хрустить" шеей? Врач объяснил возможные последствия
17:16
Норвежец Легрейд выиграл Большой хрустальный глобус Кубка мира по биатлону
17:05
Президенту Чехии показали производство винтовок Bren-2 в Украине
17:00
В Украине в воскресенье дожди и порывы ветра, ночью возможен небольшой мороз
16:51
В Германии отвергают возможность восстановления "Северного потока – 2"
16:37
"Бонобо-гений": в США умерла 44-летняя обезьяна, понимавшая английский и игравшая в видеоигры
16:28
Атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 14
16:12
Зеленский подписал закон о повышении акциза на сигареты – нардеп
Все новости...
Реклама:
Реклама: