Россияне повредили объект критической инфраструктуры на Херсонщине
Российские войска повредили объект критической инфраструктуры в Херсонской общине на Херсонщине, в связи с чем могут возникнуть определенные проблемы с водоснабжением.
Источник: Херсонская городская администрация в Telegram
Дословно ГВА: "В результате ночных обстрелов Херсонской общины со стороны российских оккупационных войск поврежден объект критической инфраструктуры".
Детали: Сообщается, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Ремонт может продлиться около недели и в течение этого времени возможно снижение давления воды в водопроводной сети города.
"Специалисты Херсонского водоканала принимают все возможные меры по стабилизации давления в сети и восстановлению бесперебойного водоснабжения", – подытожили в ГВА.
Предыстория:
- 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
- Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.