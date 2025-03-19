Россияне повредили объект критической инфраструктуры на Херсонщине

Российские войска повредили объект критической инфраструктуры в Херсонской общине на Херсонщине, в связи с чем могут возникнуть определенные проблемы с водоснабжением.

Источник: Херсонская городская администрация в Telegram

Дословно ГВА: "В результате ночных обстрелов Херсонской общины со стороны российских оккупационных войск поврежден объект критической инфраструктуры".

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Детали: Сообщается, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Ремонт может продлиться около недели и в течение этого времени возможно снижение давления воды в водопроводной сети города.

"Специалисты Херсонского водоканала принимают все возможные меры по стабилизации давления в сети и восстановлению бесперебойного водоснабжения", – подытожили в ГВА.

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