Трамп і Зеленський почали телефонну розмову

Президент США Дональд Трамп 19 березня проводить телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським.

Джерело: заступник глави апарату Білого дому Ден Скавіно у своєму Х, "Європейська правда"

Деталі: Скавіно не навів подробиць розмови Трампа й Зеленського, але підтвердив, що вона "відбувається зараз" на момент написання новини.

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Раніше український президент теж анонсував розмову з Дональдом Трампом, щоб "обговорити деталі" його дзвінка з господарем Кремля Владіміром Путіним напередодні.

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

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Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.

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