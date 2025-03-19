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Трамп і Зеленський почали телефонну розмову

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Середа, 19 березня 2025, 17:01
Трамп і Зеленський почали телефонну розмову
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп 19 березня проводить телефонну розмову з українським візаві Володимиром Зеленським.

Джерело: заступник глави апарату Білого дому Ден Скавіно у своєму Х, "Європейська правда"

Деталі: Скавіно не навів подробиць розмови Трампа й Зеленського, але підтвердив, що вона "відбувається зараз" на момент написання новини.

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Раніше український президент теж анонсував розмову з Дональдом Трампом, щоб "обговорити деталі" його дзвінка з господарем Кремля Владіміром Путіним напередодні.

18 березня після телефонної розмови лідерів США і РФ стало відомо, що Путін відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

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Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.

Нагадаємо:

  • 18 березня у Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".
  • Однак уже в ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе,вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.

ЗеленськийТрамп
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