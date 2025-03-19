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Трамп и Зеленский начали телефонный разговор

Олег Павлюк, Алена МазуренкоСреда, 19 марта 2025, 17:01
Трамп и Зеленский начали телефонный разговор
фото: getty images

Президент США Дональд Трамп 19 марта проводит телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским.

Источник: заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в своем Х, "Европейская правда"

Детали: Скавино не привел подробностей разговора Трампа и Зеленского, но подтвердил, что он "происходит сейчас" на момент написания новости.

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Ранее украинский президент тоже анонсировал разговор с Дональдом Трампом, чтобы "обсудить детали" его телефонной беседы с хозяином Кремля Владимиром Путиным накануне.

18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.

Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".

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Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.

Напомним:

  • 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
  • Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.

ЗеленскийТрамп
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