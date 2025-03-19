Трамп и Зеленский начали телефонный разговор
Президент США Дональд Трамп 19 марта проводит телефонный разговор с украинским визави Владимиром Зеленским.
Источник: заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино в своем Х, "Европейская правда"
Детали: Скавино не привел подробностей разговора Трампа и Зеленского, но подтвердил, что он "происходит сейчас" на момент написания новости.
Ранее украинский президент тоже анонсировал разговор с Дональдом Трампом, чтобы "обсудить детали" его телефонной беседы с хозяином Кремля Владимиром Путиным накануне.
18 марта после телефонного разговора лидеров США и РФ стало известно, что Путин отверг предложение США о 30-дневном полном прекращении огня, на которое ранее согласилась Украина. Вместо этого он поддержал обещание сторон на 30 дней "воздержаться" от атак на энергетические объекты.
Стороны также договорились обсудить "безопасность судоходства в акватории Черного моря" и создать российскую и американскую экспертные группы для обсуждения "украинского урегулирования".
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отверг предложение о полном прекращении огня, осуществив массированную атаку дронами на украинские города.
Напомним:
- 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
- Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.