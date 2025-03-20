DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та Харківщині
Четвер, 20 березня 2025, 01:45
Російські війська мали успіх біля одного населеного пункту на Харківщині та двох у Донецькій області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся біля Красного Першого, Скудного та Новосілки".
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Деталі: За інформацією проєкту DeepState, росіяни мають певні успіхи та просування біля Красного Першого, що знаходиться на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Також окупанти просуваються біля сіл Скудне та Новосілка, що в Донецькій області.
Нагадаємо:
- 13 березня стало відомо, що російські війська перекинули частину своїх сил через річку Оскіл, яка є стратегічно важливою у Харківській області.
- В ніч на 19 березня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ поблизу населених пунктів в Харківській та Донецькій областях.