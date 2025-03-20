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DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та Харківщині

Степан ГафткоЧетвер, 20 березня 2025, 01:45
DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та Харківщині
Фото: DeepState map

Російські війська мали успіх біля одного населеного пункту на Харківщині та двох у Донецькій області. 

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся біля Красного Першого, Скудного та Новосілки".

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Деталі: За інформацією проєкту DeepState, росіяни мають певні успіхи та просування біля Красного Першого, що знаходиться на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Також окупанти просуваються біля сіл Скудне та Новосілка, що в Донецькій області. 

Нагадаємо:

російсько-українська війнаДонецька областьХарківська область
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