DeepState: Росіяни просунулися на Донеччині та Харківщині

Російські війська мали успіх біля одного населеного пункту на Харківщині та двох у Донецькій області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся біля Красного Першого, Скудного та Новосілки".

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Деталі: За інформацією проєкту DeepState, росіяни мають певні успіхи та просування біля Красного Першого, що знаходиться на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Також окупанти просуваються біля сіл Скудне та Новосілка, що в Донецькій області.

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