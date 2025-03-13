РФ змогла перекинути частину військ через річку Оскіл – ОСУВ "Хортиця"

Російські війська перекинули частину своїх сил через річку Оскіл у Харківській області, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на коментар Трегубова

Пряма мова: "Росіяни скористалися можливістю перекинути частину засобів по льоду і тепер завданням українців є вибивати їх звідти. Плюс вони намагаються докидати (війська та техніку – ред.) знов по самій річці за допомогою малих плавзасобів, але це, звісно, трішечки не те щастя, яке в них було раніше до цього (коли був лід – ред.)".

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Деталі: Трегубов повідомив, що російські війська, перекинувши свої сили на другий берег річки Оскіл у Харківській області, намагаються закріпитись там. ЗСУ активно ведуть бойові дії, намагаючись вибити ворога назад на протилежний берег річки.

Чому це важливо: Річка Оскіл є природною фортифікацією зі складним берегом. Перехід через неї може полегшити просування російських військ вглиб української території.

З карт DeepState помітно, що перетин росіянами річки та створення плацдарму на протилежному березі на Харківщині загрожує виходом окупантів з півночі у тил українським військам у Куп'янську.

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