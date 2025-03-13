РФ змогла перекинути частину військ через річку Оскіл – ОСУВ "Хортиця"
Російські війська перекинули частину своїх сил через річку Оскіл у Харківській області, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на коментар Трегубова
Пряма мова: "Росіяни скористалися можливістю перекинути частину засобів по льоду і тепер завданням українців є вибивати їх звідти. Плюс вони намагаються докидати (війська та техніку – ред.) знов по самій річці за допомогою малих плавзасобів, але це, звісно, трішечки не те щастя, яке в них було раніше до цього (коли був лід – ред.)".
Деталі: Трегубов повідомив, що російські війська, перекинувши свої сили на другий берег річки Оскіл у Харківській області, намагаються закріпитись там. ЗСУ активно ведуть бойові дії, намагаючись вибити ворога назад на протилежний берег річки.
Чому це важливо: Річка Оскіл є природною фортифікацією зі складним берегом. Перехід через неї може полегшити просування російських військ вглиб української території.
З карт DeepState помітно, що перетин росіянами річки та створення плацдарму на протилежному березі на Харківщині загрожує виходом окупантів з півночі у тил українським військам у Куп'янську.
Читайте також: Росіяни все ближче підбираються до Куп'янська, що там відбувається насправді – знає комбат, полковник Вахрамєєв
Нагадаємо:
- 23 жовтня 2024 року голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в телемарафоні повідомив, що росіяни постійно б’ють по переправах через річку Оскіл, через це на лівому березі Куп’янська на Харківщині ускладнене відновлення критичної інфраструктури та евакуація.
- 3 грудня 2024 року у Генштабі та ОСУВ "Хортиця" повідомили, що армія РФ намагалася захопити й утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл в районі села Новомлинськ Харківської області, однак українські захисники вибили ворога.
- 6 лютого аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська продовжують спроби форсування річки Оскіл у Харківській області.