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DeepState: Россияне продвинулись в Донецкой и Харьковской областях

Степан ГафткоЧетверг, 20 марта 2025, 01:45
DeepState: Россияне продвинулись в Донецкой и Харьковской областях
Фото: DeepState map

Российские войска имели успех у одного населенного пункта на Харьковщине и двух в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся возле Красного Первого, Скудного и Новоселки".

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Детали: По информации проекта DeepState, россияне имеют определенные успехи и продвижение у Красного Первого, что находится на правом берегу реки Оскол на Харьковщине. Также оккупанты продвигаются возле сел Скудное и Новоселка, что в Донецкой области.

Напомним:

российско-украинская войнаДонецкая областьХарьковская область
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