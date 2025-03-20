DeepState: Россияне продвинулись в Донецкой и Харьковской областях
Четверг, 20 марта 2025, 01:45
Российские войска имели успех у одного населенного пункта на Харьковщине и двух в Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся возле Красного Первого, Скудного и Новоселки".
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Детали: По информации проекта DeepState, россияне имеют определенные успехи и продвижение у Красного Первого, что находится на правом берегу реки Оскол на Харьковщине. Также оккупанты продвигаются возле сел Скудное и Новоселка, что в Донецкой области.
Напомним:
- 13 марта стало известно, что российские войска перебросили часть своих сил через реку Оскол, которая является стратегически важной в Харьковской области.
- В ночь на 19 марта аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи населенных пунктов в Харьковской и Донецкой областях.