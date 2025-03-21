Веніславський прокоментував підготовку переліку об’єктів, які не мають зазнавати ударів РФ

Депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що важливо визначити, які об’єкти не можуть бути під ударами, щоб контролювати дотримання перемир’я.

Джерело: Веніславський в коментарі "Суспільному"

Деталі: За його словами, можлива передача Росії списку об’єктів української інфраструктури не є загрозою, оскільки РФ і так знає про більшість із них.

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Веніславський зазначив, що насправді йдеться про верифікацію дотримання режиму припинення вогню. Якщо не визначити перелік об’єктів, які обидві сторони зобов’язуються не атакувати, буде складно зрозуміти, чи порушується перемир’я.

Пряма мова: "Наші інфраструктурні об’єкти точно не є таємницею для Росії, так само як і їхні об’єкти не є таємницею для нас".

Деталі: Як пояснив нардеп, при цьому ті об’єкти, які справді є секретними, не будуть розкриті, адже в цьому немає сенсу. На його думку, головне – убезпечити ті об’єкти, які Росія регулярно атакує терористичними ударами протягом останніх двох років.

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Веніславський наголосив, що питання переліку об’єктів виникло через різне трактування домовленостей між Путіним і Трампом. Російська сторона наголошує лише на енергетичних об’єктах, тоді як американська говорить про всю критичну інфраструктуру – не лише енергетику, а й транспорт, газопостачання та навіть об’єкти охорони здоров’я.

Пряма мова: "Ваші запитання є наслідком двоякого розуміння домовленості, яка була досягнута між Путіним і Трампом. Якщо подивитися російські й американські заяви, то росіяни звертають увагу лише на об’єкти енергетичного спрямування, а Трамп у своїх заявах і дописах говорить, що мова йшла загалом про інфраструктурні об’єкти, тобто транспортну, газову, енергетичну інфраструктуру, також охорону здоров’я".

Деталі: Він додав, що аби контролювати перемир’я, потрібно визначити, які об’єкти не можуть бути атаковані, і обмінятися цими списками.

Пряма мова: "Якщо цього не зробити, Росія може заявити, що якісь об’єкти просто не входили до переліку, і тому їх можна було атакувати".

Деталі: На запитання про те, що у Росії може бути більше об’єктів, ніж в України, Веніславський відповів, що паритет тут не є ключовим фактором.

За його словами, узгодження такого списку – складна і кропітка робота, яка потребує часу, зусиль та залучення не лише України та Росії, але й американських та, можливо, європейських партнерів.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що команда України 24 березня у Саудівській Аравії передасть США перелік об’єктів цивільної інфраструктури, які мають бути захищені від атак РФ. За його словами, це необхідно, щоб уникнути різного трактування цих домовленостей.

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