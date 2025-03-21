Веніславський прокоментував підготовку переліку об’єктів, які не мають зазнавати ударів РФ
Депутат від партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що важливо визначити, які об’єкти не можуть бути під ударами, щоб контролювати дотримання перемир’я.
Джерело: Веніславський в коментарі "Суспільному"
Деталі: За його словами, можлива передача Росії списку об’єктів української інфраструктури не є загрозою, оскільки РФ і так знає про більшість із них.
Веніславський зазначив, що насправді йдеться про верифікацію дотримання режиму припинення вогню. Якщо не визначити перелік об’єктів, які обидві сторони зобов’язуються не атакувати, буде складно зрозуміти, чи порушується перемир’я.
Пряма мова: "Наші інфраструктурні об’єкти точно не є таємницею для Росії, так само як і їхні об’єкти не є таємницею для нас".
Деталі: Як пояснив нардеп, при цьому ті об’єкти, які справді є секретними, не будуть розкриті, адже в цьому немає сенсу. На його думку, головне – убезпечити ті об’єкти, які Росія регулярно атакує терористичними ударами протягом останніх двох років.
Веніславський наголосив, що питання переліку об’єктів виникло через різне трактування домовленостей між Путіним і Трампом. Російська сторона наголошує лише на енергетичних об’єктах, тоді як американська говорить про всю критичну інфраструктуру – не лише енергетику, а й транспорт, газопостачання та навіть об’єкти охорони здоров’я.
Пряма мова: "Ваші запитання є наслідком двоякого розуміння домовленості, яка була досягнута між Путіним і Трампом. Якщо подивитися російські й американські заяви, то росіяни звертають увагу лише на об’єкти енергетичного спрямування, а Трамп у своїх заявах і дописах говорить, що мова йшла загалом про інфраструктурні об’єкти, тобто транспортну, газову, енергетичну інфраструктуру, також охорону здоров’я".
Деталі: Він додав, що аби контролювати перемир’я, потрібно визначити, які об’єкти не можуть бути атаковані, і обмінятися цими списками.
Пряма мова: "Якщо цього не зробити, Росія може заявити, що якісь об’єкти просто не входили до переліку, і тому їх можна було атакувати".
Деталі: На запитання про те, що у Росії може бути більше об’єктів, ніж в України, Веніславський відповів, що паритет тут не є ключовим фактором.
За його словами, узгодження такого списку – складна і кропітка робота, яка потребує часу, зусиль та залучення не лише України та Росії, але й американських та, можливо, європейських партнерів.
Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявив, що команда України 24 березня у Саудівській Аравії передасть США перелік об’єктів цивільної інфраструктури, які мають бути захищені від атак РФ. За його словами, це необхідно, щоб уникнути різного трактування цих домовленостей.
Передісторія:
- 18 березня у Кремлі заявили, що глава РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".
- Однак уже в ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, уразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, зафіксовано пряме влучання в лікарню в Сумах, удари по містах Донецької області.
- 19 березня Зеленський заявив, що Україна підготує і передасть партнерам список енергетичних, інфраструктурних та цивільних об’єктів, по яких РФ має припинити завдавати ударів; і якщо Росія перестане атакувати ці об’єкти, то Україна також не буде бити по енергетичній сфері країни-агресорки.
- 20 березня помічник російського правителя Володимира Путіна Юрій Ушаков повідомив, що 24 березня в Ер-Ріяді відбудуться консультації експертних груп Росії та США щодо України.