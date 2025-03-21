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Вениславский прокомментировал подготовку перечня объектов, которые не должны подвергаться ударам РФ

Ольга ГлущенкоПятница, 21 марта 2025, 02:34
Вениславский прокомментировал подготовку перечня объектов, которые не должны подвергаться ударам РФ
Федор Вениславский, фото: ВРУ

Депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что важно определить, какие объекты не могут быть под ударами, чтобы контролировать соблюдение перемирия.

Источник: Вениславский в комментарии "Суспільному"

Детали: По его словам, возможная передача России списка объектов украинской инфраструктуры не является угрозой, поскольку РФ и так знает о большинстве из них.

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Вениславский отметил, что на самом деле речь идет о верификации соблюдения режима прекращения огня. Если не определить перечень объектов, которые обе стороны обязуются не атаковать, будет сложно понять, нарушается ли перемирие.

Прямая речь: "Наши инфраструктурные объекты точно не являются тайной для России, так же как и их объекты не являются тайной для нас".

Детали: Как пояснил нардеп, при этом те объекты, которые действительно являются секретными, не будут раскрыты, ведь в этом нет смысла. По его мнению, главное – обезопасить те объекты, которые Россия регулярно атакует террористическими ударами в течение последних двух лет.

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Вениславский отметил, что вопрос перечня объектов возник из-за разной трактовки договоренностей между Путиным и Трампом. Российская сторона отмечает только на энергетических объектах, тогда как американская говорит обо всей критической инфраструктуре – не только энергетике, но и транспорте, газоснабжении и даже объектах здравоохранения.

Детали: Он добавил, что чтобы контролировать перемирие, нужно определить, какие объекты не могут быть атакованы, и обменяться этими списками.

Прямая речь: "Если этого не сделать, Россия может заявить, что какие-то объекты просто не входили в перечень, и поэтому их можно было атаковать".

Детали: На вопрос о том, что у России может быть больше объектов, чем у Украины, Вениславский ответил, что паритет здесь не является ключевым фактором.

По его словам, согласование такого списка – сложная и кропотливая работа, которая требует времени, усилий и привлечения не только Украины и России, но и американских и, возможно, европейских партнеров.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявил, что команда Украины 24 марта в Саудовской Аравии передаст США перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак РФ. По его словам, это необходимо, чтобы избежать различной трактовки этих договоренностей.

Предыстория:

  • 18 марта в Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном отказе Украины и России от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и "отдал соответствующий приказ военным".
  • Однако уже в ночь на 19 марта Россия осуществила массированную атаку дронами-камикадзе, поразив гражданскую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В частности, зафиксировано прямое попадание в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области.
  • 19 марта Зеленский заявил, что Украина подготовит и передаст партнерам список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым РФ должна прекратить наносить удары; и если Россия перестанет атаковать эти объекты, то Украина также не будет бить по энергетической сфере страны-агрессора.
  • 20 марта помощник российского правителя Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что 24 марта в Эр-Рияде состоятся консультации экспертных групп России и США по Украине.

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