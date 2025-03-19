Україна підготує список об’єктів, по яких не повинно бути ударів РФ – Зеленський

Україна підготує і передасть партнерам список енергетичних, інфраструктурних та цивільних об’єктів, по яких РФ має припинити завдавати ударів; і якщо Росія перестане атакувати ці об’єкти, то Україна також не буде бити по енергетичній сфері країни-агресорки.

Джерело: президент Володимир Зеленський на спільній з президентом Фінляндії Александром Стуббом пресконференції в Гельсінкі у середу

Пряма мова Зеленського на питання, що йому потрібно, щоб видати наказ припинити удари по російській нафтовій енергетиці: "Точно запевнень і тільки слів Путіна, що він дає наказ не бити по енергетиці, цього замало. Чому? Тому ця війна зробила нас дуже практичними людьми.

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Приклад – учорашній удар після слів Путіна, що ударів по енергетиці і цивільній інфраструктурі не буде. Він сказав, що віддав наказ. І після цього було 145 ударних дронів, 4 ракети С-300, 2 балістичні ракети "Іскандер". Удари були по залізниці, по підприємствах аграрної продукції, також уражено 21 цивільний будинок. Слів недостатньо".

Деталі: Зеленський наголосив, що Україна хоче, щоб у цьому питанні був контроль, і щоб головним суб’єктом цього контролю були США.

"І якщо у нас буде така домовленість, буде список об’єктів – він у нас є – список цивільних, енергетичних, інфраструктурних об’єктів (цей список ми також обов’язково підготуємо і дамо нашим партнерам), і якщо рускі не будуть бити по наших об’єктах, то ми не будемо бити по їхніх об’єктах", – підсумував Зеленський.

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