На нафтобазі в Краснодарському краї РФ, яка палає 2 доби, стався вибух – вогонь охопив ще один резервуар
Уночі 21 березня на нафтобазі в Краснодарському краї Росії, яка продовжує горіти після дронової атаки 19 березня, стався вибух; постраждало 2 людини, дорогу до Краснодара перекрили, жителям району рекомендують не виходити на вулицю.
Джерело: Оперативний штаб Краснодарського краю РФ, російське пропагандистське агентство ТАСС, російські Telegram-канали
Дослівно оперштаб: "У Кавказькому районі під час гасіння пожежі на нафтобазі через розгерметизацію резервуара, який горить, стався вибух нафтопродуктів і викид палаючої нафти. У результаті пошкоджено 3 одиниці техніки, постраждали двоє пожежників".
Деталі: Повідомляється, що вогонь поширився ще на один резервуар.
"Таким чином, наразі горять два резервуари, запірна арматура, нафтопродукти в обвалуванні навколо резервуарів і та частина палаючих нафтопродуктів, які викинуло вибухом за межі резервуарів. Загальна площа загоряння збільшилася до 10 тис. кв. м", – повідомили в оперштабі.
Уночі 21 березня на нафтобазі в Краснодарському краї Росії, яка продовжує горіти після дронової атаки 19 березня, стався вибух; постраждали 2 людини, загорівся другий резервуар, дорогу до Краснодара перекрили. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/qiS7SW8eDT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2025РЕКЛАМА:
Зазначається, що в гасінні пожежі задіяні 456 осіб та 181 одиниця техніки.
Автодорогу в напрямку Краснодара перекрили. Жителям Кавказького району, де горить нафтобаза, влада рекомендувала не виходити на вулицю і не відчиняти вікна.
Передісторія:
- 19 березня дрони атакували нафтобазу підприємства "Нафтатранс" у станиці Кавказька. На цій нафтобазі перебувало 100 тисяч тонн нафтопродуктів – 5 резервуарів по 20 тисяч кубометрів кожен.
- За даними Telegram-каналу Astra, внаслідок атаки 5 безпілотників було пошкоджено трубопровід між двома резервуарами нафтобази. Через кілька годин після атаки загорівся один із резервуарів.
- Ця нафтобаза пов'язана із залізничним нафтовим терміналом і з'єднувальним трубопроводом, який веде до НПС-6 "Кропоткін", що входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму. Звідти нафта транспортується до Новоросійська.
- За 13 кілометрів від цієї нафтобази розташована нафтоперекачувальна станція "Кропоткінська". Її вивела з ладу дронова атака 17 лютого.