На нафтобазі в Краснодарському краї РФ, яка палає 2 доби, стався вибух – вогонь охопив ще один резервуар

Пожежа на нафтобазі в Росії. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Уночі 21 березня на нафтобазі в Краснодарському краї Росії, яка продовжує горіти після дронової атаки 19 березня, стався вибух; постраждало 2 людини, дорогу до Краснодара перекрили, жителям району рекомендують не виходити на вулицю.

Джерело: Оперативний штаб Краснодарського краю РФ, російське пропагандистське агентство ТАСС, російські Telegram-канали

Дослівно оперштаб: "У Кавказькому районі під час гасіння пожежі на нафтобазі через розгерметизацію резервуара, який горить, стався вибух нафтопродуктів і викид палаючої нафти. У результаті пошкоджено 3 одиниці техніки, постраждали двоє пожежників".

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Деталі: Повідомляється, що вогонь поширився ще на один резервуар.

"Таким чином, наразі горять два резервуари, запірна арматура, нафтопродукти в обвалуванні навколо резервуарів і та частина палаючих нафтопродуктів, які викинуло вибухом за межі резервуарів. Загальна площа загоряння збільшилася до 10 тис. кв. м", – повідомили в оперштабі.

Уночі 21 березня на нафтобазі в Краснодарському краї Росії, яка продовжує горіти після дронової атаки 19 березня, стався вибух; постраждали 2 людини, загорівся другий резервуар, дорогу до Краснодара перекрили. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/qiS7SW8eDT РЕКЛАМА: March 21, 2025

Зазначається, що в гасінні пожежі задіяні 456 осіб та 181 одиниця техніки.

Автодорогу в напрямку Краснодара перекрили. Жителям Кавказького району, де горить нафтобаза, влада рекомендувала не виходити на вулицю і не відчиняти вікна.

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