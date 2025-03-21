На горящей 2 суток нефтебазе в Краснодарском крае РФ произошел взрыв – огонь охватил еще один резервуар

Пожар на нефтебазе в России. Скриншот из видео из Telegram-канала Astra

Ночью 21 марта на нефтебазе в Краснодарском крае, которая продолжает гореть после дроновой атаки 19 марта, произошел взрыв; пострадали 2 человека, дорогу к Краснодару перекрыли, жителям района рекомендуют не выходить на улицу.

Источник: Оперативный штаб Краснодарского края РФ, российское пропагандистское агентство ТАСС, российские Telegram-каналы

Дословно оперштаб: "В Кавказском районе на горящей нефтебазе в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены 3 единицы техники, пострадали двое пожарных".

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Детиали: Сообщается, что огонь распространился еще на один резервуар.

"Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. кв. м", – сообщили в оперштабе.

Уночі 21 березня на нафтобазі в Краснодарському краї Росії, яка продовжує горіти після дронової атаки 19 березня, стався вибух; постраждали 2 людини, загорівся другий резервуар, дорогу до Краснодара перекрили. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/qiS7SW8eDT РЕКЛАМА: March 21, 2025

Отмечается, что в тушении пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники.

Автодорогу в направлении Краснодара перекрыли. Жителям Кавказского района, где горит нефтебаза, власти рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна.

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