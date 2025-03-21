На горящей 2 суток нефтебазе в Краснодарском крае РФ произошел взрыв – огонь охватил еще один резервуар
Ночью 21 марта на нефтебазе в Краснодарском крае, которая продолжает гореть после дроновой атаки 19 марта, произошел взрыв; пострадали 2 человека, дорогу к Краснодару перекрыли, жителям района рекомендуют не выходить на улицу.
Источник: Оперативный штаб Краснодарского края РФ, российское пропагандистское агентство ТАСС, российские Telegram-каналы
Дословно оперштаб: "В Кавказском районе на горящей нефтебазе в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены 3 единицы техники, пострадали двое пожарных".
Детиали: Сообщается, что огонь распространился еще на один резервуар.
"Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. кв. м", – сообщили в оперштабе.
Уночі 21 березня на нафтобазі в Краснодарському краї Росії, яка продовжує горіти після дронової атаки 19 березня, стався вибух; постраждали 2 людини, загорівся другий резервуар, дорогу до Краснодара перекрили. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/qiS7SW8eDT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 21, 2025РЕКЛАМА:
Отмечается, что в тушении пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники.
Автодорогу в направлении Краснодара перекрыли. Жителям Кавказского района, где горит нефтебаза, власти рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна.
Предыстория:
- 19 марта дроны атаковали нефтебазу предприятия "Нафтатранс" в станице Кавказская. На этой нефтебазе находилось 100 тысяч тонн нефтепродуктов – 5 резервуаров по 20 тысяч кубометров каждый.
- По данным Telegram-канала Astra, в результате атаки 5 беспилотников был поврежден трубопровод между двумя резервуарами нефтебазы. Спустя несколько часов после атаки загорелся один из резервуаров.
- Эта нефтебаза связана с железнодорожным нефтяным терминалом и соединительным трубопроводом, ведущим к НПС-6 "Кропоткин", которая входит в систему Каспийского трубопроводного консорциума. Оттуда нефть транспортируется в Новороссийск.
- В 13 километрах от этой нефтебазы находится нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", которая выведена из строя после дроновой атаки 17 февраля.