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На горящей 2 суток нефтебазе в Краснодарском крае РФ произошел взрыв – огонь охватил еще один резервуар

Ирина БалачукПятница, 21 марта 2025, 07:50
На горящей 2 суток нефтебазе в Краснодарском крае РФ произошел взрыв – огонь охватил еще один резервуар
Пожар на нефтебазе в России. Скриншот из видео из Telegram-канала Astra

Ночью 21 марта на нефтебазе в Краснодарском крае, которая продолжает гореть после дроновой атаки 19 марта, произошел взрыв; пострадали 2 человека, дорогу к Краснодару перекрыли, жителям района рекомендуют не выходить на улицу.

Источник: Оперативный штаб Краснодарского края РФ, российское пропагандистское агентство ТАСС, российские Telegram-каналы

Дословно оперштаб: "В Кавказском районе на горящей нефтебазе в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены 3 единицы техники, пострадали двое пожарных".

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Детиали: Сообщается, что огонь распространился еще на один резервуар.

"Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. Общая площадь возгорания увеличилась до 10 тыс. кв. м", – сообщили в оперштабе.  

Отмечается, что в тушении пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники.

Автодорогу в направлении Краснодара перекрыли. Жителям Кавказского района, где горит нефтебаза, власти рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна.

Предыстория:

  • 19 марта дроны атаковали нефтебазу предприятия "Нафтатранс" в станице Кавказская. На этой нефтебазе находилось 100 тысяч тонн нефтепродуктов – 5 резервуаров по 20 тысяч кубометров каждый.
  • По данным Telegram-канала Astra, в результате атаки 5 беспилотников был поврежден трубопровод между двумя резервуарами нефтебазы. Спустя несколько часов после атаки загорелся один из резервуаров.
  • Эта нефтебаза связана с железнодорожным нефтяным терминалом и соединительным трубопроводом, ведущим к НПС-6 "Кропоткин", которая входит в систему Каспийского трубопроводного консорциума. Оттуда нефть транспортируется в Новороссийск.
  • В 13 километрах от этой нефтебазы находится нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", которая выведена из строя после дроновой атаки 17 февраля.

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