Россия атаковала Украину 214-ю беспилотниками: 195 не долетели до цели

С вечера 20 марта россияне атаковали Украину 214-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов; 114 дронов удалось уничтожить, еще 81 – был локационно потерян.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:30 подтверждено сбитие 114 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере и в центре страны. 81 вражеский беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий)".

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Детали: В результате российской атаки пострадали Одесская, Хмельницкая, Сумская и Киевская области.

Оккупанты запускали свои дроны направлений российских городов Курск, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.